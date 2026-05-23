F1, Max Verstappen: “Ho fatto quello che chiedeva la squadra, sapevo che non era la direzione giusta”

Dopo la vittoria nella Sprint Race, arriva un altro importante risultato per George Russell nel sabato di Montreal. Il britannico ha infatti poco fa fatto segnare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, continuando il suo weekend perfetto fino a questo momento. Crono di 1:12.578 per la sua Mercedes, che gli vale una nuova partenza al palo.

Nuovamente beffato Andrea Kimi Antonelli che deve accontentarsi della seconda posizione a 68 millesimi dal compagno di squadra. Si prospetta domani in gara una nuova battaglia tra i due piloti Mercedes, con l’incognita del tempo che renderà tutto più spettacolare. Completa la top 3 la McLaren di Lando Norris, a 151 millesimi. Chiude in sesta posizione la sua qualifica Max Verstappen, con un ritardo di 329 millesimi.

L’olandese sta facendo il possibile per risollevare un weekend fino a questo momento buio. In zona mista, il quattro volte campione del mondo ha avuto da ridire sulle scelte della squadra: “Abbiamo provato una cosa sulla macchina, era quello che voleva la squadra. Ho detto: ‘Ok, fatelo, ma questa non è sicuramente la direzione giusta’. In realtà potevo prevedere il risultato, ma almeno ora ne abbiamo la certezza. No, l’ho già provato molte volte in passato e non ha mai funzionato. Ma loro pensano che funzioni. Ora è chiaro che non è così”.

Verstappen ha poi concluso: “Più giri facevo, più spingevo la macchina, più rallentavo sui rettilinei. Guadagnavo tempo in curva, ma sui rettilinei ne perdevo più di quanto ne guadagnassi. Non ho idea se in pista abbiamo fatto tutto nel modo giusto o meno. Ho chiesto un paio di volte, ma non ho ricevuto risposta. Non c’è stato alcun riscontro”.