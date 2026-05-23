Tiro con l’arco, Italia d’argento con il terzetto femminile nel compound agli Europei

Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella prova a squadre femminile della divisione compound ai Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento ad Antalya. Quest’oggi, nella penultima giornata della rassegna continentale, si sono disputate tutte le finali del compound mentre domani la chiusura della manifestazione sarà riservata alle fasi conclusive del ricurvo.

Secondo posto agrodolce per l’Italia, che aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo nei giorni scorsi battendo la Gran Bretagna ai quarti e l’Estonia in semifinale prima di cedere ai Paesi Bassi nello scontro diretto con in palio il metallo più pregiato. La Finale tra azzurre e neerlandesi si è decisa allo shoot-off (229-229 il punteggio dopo quattro volée) per una questione di millimetri, con la freccia di un’ispirata Fenna Stallen che è risultata leggermente più vicina al centro del bersaglio rispetto a quella di Roner.

La somma dei tre tiri di spareggio aveva indicato infatti un’ulteriore parità sul 28-28, ma il “dieci” dell’italiana più quotata non è stato sufficientemente preciso (a confronto con la miglior freccia del trio oranje) per agguantare il titolo europeo. Nelle altre prove a squadre è arrivato il successo della Francia con gli uomini (236-234 sulla Slovenia) e dei Paesi Bassi con la coppia mista composta da Mike Schloesser e Sanne De Laat (20-19 allo shoot-off sulla Gran Bretagna).

Doppio trionfo per la Turchia padrona di casa nelle competizioni individuali, con Hazal Burun che ha regolato la danese Tanja Gellenthien 147-146 ed Emircan Haney che si è imposto allo shoot-off (10-9) sul polacco Przemyslaw Konecki.