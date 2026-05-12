L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!

Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dopo il bronzo conquistato ieri da Dennis Baretta nei -68 kg, la spedizione azzurra è già certa infatti di salire sul podio anche con Abderrahman Touiar nella categoria olimpica -58 kg.

Convocato in extremis al posto dell’infortunato Vito Dell’Aquila, il giovane talento italiano laureatosi lo scorso dicembre campione d’Europa U21 (nei -54 kg) ha sfruttato nel migliore dei modi la sua occasione dando spettacolo sin dal primo turno sulla pedana bavarese e facendosi strada fino alle semifinali della rassegna continentale assoluta, torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico.

Touiar ha iniziato il suo percorso odierno battendo al debutto lo spagnolo Jesus Fraile per 2-1 (16-13 2-10 16-14 i parziali) per poi imporsi anche agli ottavi sul serbo Lev Korneev in due round (9-6 10-3) e soprattutti ai quarti sul quotato ucraino n.1 del seeding Maksym Manenkov per decisione unanime dei giudici sulla situazione di punteggio in perfetto equilibrio al termine del terzo round.

Prestazione notevole e quinto posto di spessore in prospettiva nei -53 kg (categoria non olimpica) per la diciottenne mesagnese Anna Frassica, sconfitta per un’incollatura in tre round dalla formidabile turca campionessa mondiale in carica Merve Dincel Kavurat dopo aver regolato 2-0 agli ottavi la serba Vanja Stankovic. Eliminato invece al primo turno nei -80 kg Emanuele Vittorio Maturo.