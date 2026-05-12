Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Taekwondo

L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Abderrahman Touiar
Touiar / FITA

Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dopo il bronzo conquistato ieri da Dennis Baretta nei -68 kg, la spedizione azzurra è già certa infatti di salire sul podio anche con Abderrahman Touiar nella categoria olimpica -58 kg.

Convocato in extremis al posto dell’infortunato Vito Dell’Aquila, il giovane talento italiano laureatosi lo scorso dicembre campione d’Europa U21 (nei -54 kg) ha sfruttato nel migliore dei modi la sua occasione dando spettacolo sin dal primo turno sulla pedana bavarese e facendosi strada fino alle semifinali della rassegna continentale assoluta, torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico.

Touiar ha iniziato il suo percorso odierno battendo al debutto lo spagnolo Jesus Fraile per 2-1 (16-13 2-10 16-14 i parziali) per poi imporsi anche agli ottavi sul serbo Lev Korneev in due round (9-6 10-3) e soprattutti ai quarti sul quotato ucraino n.1 del seeding Maksym Manenkov per decisione unanime dei giudici sulla situazione di punteggio in perfetto equilibrio al termine del terzo round.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Prestazione notevole e quinto posto di spessore in prospettiva nei -53 kg (categoria non olimpica) per la diciottenne mesagnese Anna Frassica, sconfitta per un’incollatura in tre round dalla formidabile turca campionessa mondiale in carica Merve Dincel Kavurat dopo aver regolato 2-0 agli ottavi la serba Vanja Stankovic. Eliminato invece al primo turno nei -80 kg Emanuele Vittorio Maturo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità