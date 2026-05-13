Ludovico Iurlaro in versione schiacciasassi agli Europei di taekwondo! Già al sicuro la terza medaglia azzurra

Prosegue con la media di una medaglia al giorno l’avventura dell’Italia a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg e lo splendido argento del sedicenne Abdelrahman Touiar nei -58 kg, arriva infatti la certezza di un nuovo piazzamento sul podio nel day-3 con Ludovico Iurlaro nei -63 kg (categoria non olimpica).

Il diciannovenne pugliese si è reso protagonista di un cammino travolgente nelle eliminatorie sulla pedana bavarese, vincendo tre incontri consecutivi senza concedere neanche un round agli avversari e qualificandosi in scioltezza per la semifinale. Iurlaro ha sconfitto nell’ordine il portoghese Dmytriy Agapov, l’ucraino Samir Mirzoiev e l’albanese Ernest Merdanaj, ma va comunque riconosciuto a onor di cronaca che l’ottavo ed il quarto di finale sono stati condizionati anche dai problemi fisici dei suoi rivali.

Il Campione d’Europa Under 21 in carica troverà più tardi in semifinale il quotato norvegese Kristian Storsul Borgen (n.1 del seeding) in un match che metterà in palio l’accesso alla finale per l’oro, ma in ogni caso il giovane talento azzurro si è già garantito come minimo il bronzo e la sua prima medaglia di peso in un grande appuntamento con la Nazionale maggiore.

Niente da fare invece per l’unica altra italiana in gara oggi (Simone Alessio compariva nella lista dei convocati, ma a conti fatti non era presente in tabellone nei -87 kg) Lucia Pezzolla, eliminata ai sedicesimi nei -57 kg dalla forte francese n.1 del seeding Kanelya Carabin per 5-3 al terzo round dopo aver vinto la prima ripresa per 6-1.