Europei taekwondo 2026 oggi: orari 13 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Tutto pronto a Monaco di Baviera per il day-3 dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo aver raccolto un argento ed un bronzo nei giorni scorsi, l’Italia vuole continuare a togliersi delle soddisfazioni in questa rassegna continentale assoluta pur con la consapevolezza che non sarà facile salire sul podio.

Saranno due gli azzurri in pedana oggi con il sogno di andarsi a prendere una medaglia: Ludovico Iurlaro nei -63 kg (categoria di peso non olimpica) e Lucia Pezzolla nei -57 kg (categoria olimpica). Il diciannovenne pugliese si è laureato campione d’Europa U21 lo scorso dicembre in Kosovo e rappresenta un outsider di lusso, mentre la diciassettenne laziale dovrà fare esperienza in un contesto di alto livello dopo aver comunque già dimostrato delle qualità anche nel circuito maggiore con un terzo posto al G1 di Alicante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei di taekwondo 2026. Tutti gli incontri della rassegna continentale di Monaco di Baviera saranno disponibili in diretta streaming gratuita su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI TAEKWONDO OGGI

Mercoledì 13 maggio

9.00 Eliminatorie -63 kg e -87 kg uomini, -57 e -73 kg donne

14.00 Quarti di finale -63 kg e -87 kg uomini, -57 e -73 kg donne

16.00 Semifinali -63 kg e -87 kg uomini, -57 e -73 kg donne

18.00 Finali -63 kg e -87 kg uomini, -57 e -73 kg donne

PROGRAMMA EUROPEI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

EUROPEI TAEKWONDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Ludovico Iurlaro (-63 kg) e Lucia Pezzolla (-57 kg).