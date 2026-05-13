Taekwondo
Taekwondo, Ludovico Iurlaro si ferma in semifinale e conquista il bronzo agli Europei
Si è interrotto in semifinale il cammino di Ludovico Iurlaro nel tabellone della categoria -63 kg in occasione della terza giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, evento di classificazione G4 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Con il bronzo odierno del diciannovenne pugliese diventano dunque tre le medaglie collezionate sin qui dall’Italia in questa rassegna continentale dopo il terzo posto di Dennis Baretta nei -68 kg ed il secondo di Abdelrahman Touiar nei -58 kg.
Iurlaro, vincitore degli Europei U21 andati in scena lo scorso dicembre in Kosovo, ha ceduto il passo nel penultimo atto del torneo al temibile norvegese Kristian Storsul Borgen (prima testa di serie del seeding) con il punteggio di 25-22 32-16 nei due round. In precedenza il nativo di Brindisi classe 2007 aveva dominato la scena firmando tre successi consecutivi senza perdere neanche una ripresa.
Domani, nella giornata conclusiva della manifestazione, sarà il turno di altri tre atleti italiani che proveranno ad inseguire il podio continentale assoluto: Gaetano Cirivello nei -54 kg, Angelo Mangione nei -74 kg e Lucrezia Maloberti nei -49 kg.