Abderrahman Touiar argento agli Europei di taekwondo a 16 anni! Un nuovo gioiello sulle orme di Dell’Aquila

Un Abderrahman Touiar in grande spolvero ha ottenuto la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei 2026 di taekwondo, evento attualmente in fase di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania), precisamente sul tatami del BMW Park.

Prestazione eccellente per il giovanissimo azzurro, il quale non ha sentito la pressione lottando ad armi pari con il più che competitivo Georgii Gurstiev, già medaglia d’argento ai Mondiali di Baku 2023. Si tratta di un segnale importante, considerando la categoria d’appartenenza, la -58 kg, la stessa del Campione Olimpico Vito Dell’Aquila.

Riavvolgiamo un momento il nastro. Dopo aver compiuto un percorso di altissimo profilo in mattinata, il diciassettenne si è reso artefice di una grande semifinale, in cui battuto il greco Konstantinos Dimitropoulos, regolandolo per 2-1 (5-5, 10-8, 4-2), staccando così il pass per l’ultimo atto, dove si è ritrovato al cospetto del bielorusso.

Senza alcun timore reverenziale, Touiar ha condotto un primo round brillante nel primo minuto di combattimento, in cui ha battagliato punto a punto con il rivale, al quale va dato il merito di aver alzato l’asticella nei restanti sessanta secondi, dove ha avuto la meglio per 13-16.

Con il fuoco negli occhi, l’azzurro ha suonato la carica ad inizio secondo round, sferrando una serie di colpi vincenti che lo hanno portato ad avere un margine importante sul rivale, poi bravo a ripristinare gli equilibri e a tentare una fuga non riuscita del tutto. Sì perché, a soli due secondi dalla fine, Abderrahman aveva trovato il guizzo per il pari fino ad arrendersi all’esperienza di Gurstiev che, con lucidità, ha trovato il calcio del 18-20 che ha chiuso la disputa con il punteggio complessivo di 2-0. Il futuro è già qui.