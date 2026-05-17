Eulalio: “Si può sognare. Valuteremo giorno dopo giorno quello che posso fare”

Il danese Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri davanti all’austriaco Felix Gall e al compagno di squadra Davide Piganzoli. Alfonso Eulalio chiude la sua giornata con un’ottima quinta posizione.

Il corridore portoghese della Bahrain-Victorious perde 41” dal principale candidato per la conquista del successo finale, ma riesce ancora a difendere la maglia e guida ora la classifica con 2’24” su Vingegaard. Al termine della tappa il ciclista lusitano ha commentato la sua prova.

Sull’opportunità di poter sognare qualcosa di grande e la temuta prova a cronometro in programma dopo il giorno di riposo: “Sognare si può assolutamente, però adesso viene una cronometro e non lo so quanto sia buona per me“.

Sui propri limiti e la possibilità di lottare per la classifica generale: “Non so ancora i miei limiti e la squadra non conosce ancora i miei limiti e quindi valuteremo insieme giorno dopo giorno quello che posso fare, dove posso arrivare in questo Giro d’Italia. Sto andando bene e sicuramente ne vale la pena di pensarci anche alla classifica generale“.