Giro d’Italia 2026, domani il secondo giorno di riposo. Si riparte martedì 19 maggio con la cronometro

La prima settimana del Giro d’Italia va in archivio oggi con l’arrivo in salita a Corno alle Scale che può cambiare drasticamente la situazione in classifica generale. Dopo le fatiche odierne i corridori vivranno domani il secondo giorno di riposo, perchè successivamente martedì ci sarà una delle tappe più temute di questa edizione del giro, la lunga cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa.

La tappa è pianeggiante e quasi interamente rettilinea, perfetta per gli specialisti. Si parte da Viareggio Sud per operare la prima inversione a U a Marina di Torre del Lago e percorrere la strada a ritroso fino a Viareggio dove i ciclisti si immettono nel lungomare in direzione nord. Si percorre poi la costiera della Versilia fino a Marina di Massa, luogo in cui, in una perfetta alternanza tra tratti di lungomare e strade interne, i corridori si proiettano verso il traguardo finale. I tre rilevamenti intermedi sono situati a Viale Regina Margherita (chilometro 16,7), Forte dei Marmi (chilometro 28,9) e Rinchiostra (km 38,4).

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:00 alle 16:30) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 19 Maggio – Decima tappa Viareggio-Massa (42 km-cronometro)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport