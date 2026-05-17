Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard padrone di maglia, Magnier resta in ciclamino

La nona tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato l’arrivo in salita a Corno alle Scale, dove il danese Jonas Vingegaard ha saputo dettare legge da autentico padrone distanziando negli ultimi due minuti l’austriaco Felix Gall. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Jonas Vingegaard ha rafforzato la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa, ma ora punterà a indossare anche il simbolo del primato nell’immediato futuro. Il francese Paul Magnier veste la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan prova a restare in scia. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 38:49:44

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 2:24

3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 2:59

4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4:32

5 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:43

6 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:00

7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:01

8 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 5:03

9 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:15

10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:20

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 86

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 4 – Ballerini Davide XDS Astana Team 70

5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 6 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

7 7 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 8 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 9 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10 13 ▲3 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 8 ▲4 Rubio Einer Movistar Team 22

5 4 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

6 5 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 18

7 12 ▲5 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

8 6 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

9 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 16

10 7 ▼3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 38:49:44

2 3 ▲1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:01

3 2 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:15

4 4 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:02

5 6 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:11

6 8 ▲2 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 7:37

7 5 ▼2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 8:27

8 9 ▲1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 8:48

9 10 ▲1 Kench Josh Groupama – FDJ United 14:57

10 11 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 18:15