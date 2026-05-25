Julio Velasco: “Ampi margini, la squadra sta trovando nuove risorse come Obossa”

Julio Velasco ha parlato al sito federale dopo la vittoria sulla Polonia nel quadrangolare di Genova che ha dato il successo nel torneo all’Italia: le azzurre, dopo aver battuto Serbia e Turchia, sconfiggendo anche le polacche hanno chiuso da imbattute la manifestazione.

L’analisi del match e della settimana in generale: “La cosa più importante è che la squadra, anche quando non gioca bene, riesce comunque a vincere. Questo significa che mentalmente ci siamo. Abbiamo commesso tanti errori e non abbiamo espresso il nostro massimo livello, ma le ragazze erano anche molto stanche perché abbiamo iniziato lunedì e il lavoro in palestra si fa sentire“.

L’esperienza è importante in match di questo tipo: “Ieri abbiamo giocato bene, oggi un po’ meno, però nel complesso la squadra ha disputato una buona partita, ovviamente ci sono grossi margini di crescita. Bisogna dare fiducia a queste giocatrici che sono in Nazionale da poco, solo giocando possono crescere e migliorare“.

Le giocatrici che si sono messe in mostra nel torneo: “Una nota molto positiva è che diverse giocatrici, in momenti differenti, hanno dato un contributo importante. Ieri è stata Adigwe a disputare una grande partita, oggi invece Obossa. Significa che il gruppo sta trovando risorse diverse e che tutte le atlete si stanno facendo trovare pronte“.