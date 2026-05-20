Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streaming

L’Italia continua a muovere i primi passi nella stagione riservata alle Nazionali e si cimenta in alcune amichevoli che servono a scaldare i motori in vista dell’inizio ufficiale di questa annata agonistica, previsto il 3 giugno con la Nations League. Dopo le due vittorie contro la Francia tra Biella e Novara, le azzurre saranno impegnata in un quadrangolare a Genova contro tre avversarie di enorme caratura internazionale (Serbia, Turchia, Polonia: sulla carta le avversarie principali agli Europei).

Le ragazze del CT Julio Velasco esordiranno nel capoluogo ligure nella giornata di venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbia e torneranno in scena sabato 23 maggio (ore 21.00) contro la Turchia, la formazione di coach Daniele Santarelli battuta nella finale degli ultimi Mondiali (ma in questa occasione entrambe le selezioni saranno prive di diverse big). Potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, l’esperimento più interessante di questo inizio stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, amichevole di volley femminile che si disputa a Genova. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 24 maggio

Ore 21.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.