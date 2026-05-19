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Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming
Dopo il doppio impegno contro la Francia in terra piemontese, l’Italia si appresta a tornare in campo per un quadrangolare in quel di Genova: tre amichevoli che serviranno a scaldare i motori in vista del sempre più imminente esordio in Nations League, previsto il prossimo 3 giugno. La nostra Nazionale di volley femminile presenterà parte all’AIA Aequilibrium Cup nel capoluogo ligure, fronteggiando tre avversari di enorme caratura (Serbia, Turchia, Polonia).
Le ragazze del CT Julio Velasco debutteranno venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbia: confronto molto esigente per la formazione tricolore, priva di diverse big come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro. Potrebbe essere l’occasione per lanciare Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, questi test servono per sperimentare e provare nuove giovani in vista degli appuntamenti più importante di questa estate.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, amichevole di volley femminile che si disputa a Genova. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-SERBIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE
Venerdì 22 maggio
Ore 21.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.