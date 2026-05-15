L’Italia firma il bis contro la Francia: Manfredini e Adigwe promosse in amichevole, Fersino solida

L’Italia ha sconfitto la Francia con un netto 3-0 (26-24; 25-14; 25-18) nella seconda amichevole stagionale andata in scena al PalaIgor di Novara, replicando il successo ottenuto ieri sera con il massimo scarto sempre contro le transalpine a Biella. La nostra Nazionale di volley femminile prosegue in maniera brillante in questa fase di rodaggio, pensata per lanciare nuovi elementi e per testare degli esperimenti tecnico-tattici in vista degli appuntamenti più importanti di questa stagione.

In questa fase sono assenti diverse big come l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro. In terra piemontese non era presente anche Ekaterina Antropova, ma a breve è atteso il suo esordio da schiacciatrice, che potrebbe rappresentare un’arma di rinforzo per rendere ancora più dinamitardo l’attacco delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo.

Il CT Julio Velasco ha optato per questa formazione iniziale: la palleggiatrice Carlotta Cambi, l’opposto Merit Adigwe, le schiacciatrici Stella Nervini e Loveth Omoruyi, le centrali Dalila Marchesini e Linda Manfredini, il libero Eleonora Fersino (titolare acclarata nel ruolo, ha preso il posto di Monica De Gennaro). Nel corso dell’incontro c’è stato spazio anche l’opposto Giorgia Frosini, il martello Gaia Giovannini, il libero Ilaria Spirito, la centrale Yasmine Akrari, la palleggiatrice Francesca Scola e la schiacciatrice Alessia Bolzonetti.

Il primo set odierno è stato lottato e si è deciso ai vantaggio, la seconda frazione è stata dominata dalle padrone di casa, mentre nel terzo parziale le azzurre hanno dovuto recuperare dal 6-14, chiudendo con due ace di Manfredini. Nervini e Omoruyi (premiata come MVP) hanno messo a segno 12 punti, 11 marcature per Manfredini, 5 per Marchesini, 6 per Frosini, 3 per Scola, uno a testa per Cambi e Akrari, mentre tra le fila della Francia le migliori sono state Depie (11) e Ratahiry (9). L’Italia tornerà in campo nel weekend del 22-24 maggio per affrontare Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare amichevole a Genova, poi sarà tempo di pensare alla Nations League, che scatterà il 3 giugno a Brasilia.