Dove vedere in tv Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver superato i primi turni senza perdere neanche un set, Flavio Cobolli tornerà in campo nella giornata di lunedì 1° giugno per affrontare la rivelazione statunitense Zachary Svajda negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il romano parte con i favori del pronostico e ha a disposizione veramente una grande occasione per raggiungere i quarti dell’Open di Francia e continuare a sognare di arrivare fino in fondo.

Il 24enne azzurro, accreditato della decima testa di serie, ha già ottenuto il suo miglior risultato di sempre sulla terra battuta parigina (dopo il terzo turno del 2025) e a questo punto spera almeno di eguagliare quanto fatto nella passata edizione di Wimbledon, quando fu in grado di spingersi fino ai quarti per poi cedere al fuoriclasse serbo Novak Djokovic.

Un solo precedente nel circuito maggiore tra i due, con Cobolli che si impose nel 2024 a Delray Beach per 6-4 6-7 6-2. Il 23enne americano Svajda occupa attualmente l’85° posto nel ranking mondiale, ma nella prima settimana del torneo ha dimostrato un ottimo livello battendo soprattutto il forte argentino Francisco Cerundolo per 6-3 al quinto set.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Svajda, valevole come ottavo di finale del Roland Garros. Il match sarà visibile in diretta streaming a pagamento (per gli abbonati) su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-SVAJDA ROLAND GARROS 2026

Lunedì 1 giugno

Court Philippe Chatrier – Inizio alle ore 11.00

Flavio Cobolli vs Zachary Svajda

PROGRAMMA COBOLLI-SVAJDA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.