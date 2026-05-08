Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi? Ritorno in top100! E se avanzasse ancora a Roma…

Matteo Arnaldi ha firmato il colpaccio a effetto agli Internazionali d’Italia, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur in tre set: splendida rimonta da parte del tennista ligure, che si è imposto di fronte al proprio pubblico del Foro Italico con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 e si è meritato la qualificazione al terzo turno, dove se la dovrà vedere con la tanto chiacchierata promessa spagnola Rafael Jodar.

Il risultato odierno è stato fondamentale per Matteo Arnaldi in termini in classifica internazionale: ha conquistato 50 punti, ha guadagnato dieci posizioni e si è issato virtualmente al 96mo posto del ranking ATP con 636 punti all’attivo. Sei tennisti alle sue spalle possono però superarlo e dunque l’effettivo rientro nella top-100 è ancora tutto da sudare, ma si tratta già di una bella rinascita sportiva per il 25enne.

Matteo Arnaldi può ambire a scalare ulteriormente la classifica: un eventuale successo contro Jodar gli permetterebbe di volare a quota 686 punti e di diventare virtualmente il numero 88 del circuito. Un eventuale quarto di finale lo proietterebbe a 786 punti per un potenziale 68mo posto nel ranking ATP. Di seguito il quadro dettagliato del ranking di Matteo Arnaldi a Roma.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Roma: 96mo con 636 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Roma: 88mo con 686 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Roma: 68mo con 786 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: 48mo con 986 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Roma: 33mo con 1.236 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: 25mo con 1.586 punti.