Tennis
Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner: fuori Fils, Shelton e Fonseca! Tabellone stravolto
In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario di Jannik Sinner, che sarà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, l’esordio nell’ATP Masters 1000 di Roma si rivela fatale per diverse teste di serie inserite nella parte alta del tabellone.
Il ritiro del transalpino Arthur Fils, numero 15, spalanca le porte del terzo turno al qualificato azzurro Andrea Pellegrino, che sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 20: da questo incontro uscirà l’avversario di Sinner negli eventuali ottavi di finale.
Esce di scena anche un potenziale avversario del numero 1 del mondo ai quarti di finale: il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili elimina, infatti, lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del seeding, sconfitto con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3.
Una battaglia infinita, al limite delle tre ore per disputare soltanto due set, costa cara al potenziale rivale di Sinner in semifinale: esce di scena il numero 4 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, che cede nella lotta contro l’argentino Mariano Navone, che si impone per 7-6 (4) 7-6 (5).
Nello stesso spicchio di tabellone del canadese, inoltre, in serata saluta un alta testa di serie: il serbo Hamad Medjedovic, infatti, elimina al tiebreak del terzo set il numero 27, il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 (1).