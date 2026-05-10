Internazionali d’Italia 2026, Musetti all’esame Cerundolo. Altri tre azzurri a caccia degli ottavi

Sarà un’altra giornata intensa per il tennis italiano al Foro Italico. Sono ben quattro gli azzurri che vanno a caccia di un posto negli ottavi di finale ed il campo Centrale sarà il palcoscenico per tre di loro. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con l’argentino Francisco Cerundolo in un match decisamente insidioso e che rappresenta sicuramente un esame importante per il tennista toscano, che non ha ancora mostrato di essere al 100% in queste settimane sull’amata terra rossa.

Ad aprire poi il programma serale sarà Elisabetta Cocciaretto, che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno agli Internazionali d’Italia. Dall’altra parte della rete l’azzurra troverà Iga Swiatek, in un match nel quale la marchigiana non avrà la minima pressione e visto il momento non troppo esaltante della polacca potrebbe anche scapparci la clamorosa sorpresa.

Altro match decisamente interessante e quello che chiude il programma serale. Da una parte un ritrovato Matteo Arnaldi e dall’altra l’astro nascente del tennis spagnolo Rafael Jodar. Il ligure è reduce da una fantastica prestazione contro De Minaur e proverà a giocarsela contro il rampante iberico, che si sta mettendo in luce in queste ultime settimane, ricevendo anche i complimenti di Jannik Sinner.

Il quarto azzurro impegnato è Luciano Darderi, che dovrà vedersela con l’americano Tommy Paul, testa di serie numero sedici. Un match sulla carta assolutamente alla portata di Darderi, visto che Paul non è certamente un terraiolo, ma l’azzurro in queste settimane ha spesso mancato l’occasione per fare un ulteriore salto di qualità e questa partita è sicuramente un altro esame.

Restando sempre nel tabellone maschile fari puntati sulla sfida tra Alexander Zverev ed Alexander Blockx, che è un remake della semifinale di Madrid vinta in due set dal tedesco. Attenzione anche al match tra il norvegese Casper Ruud ed il ceco Jiri Lehecka, dal quale potrebbe uscire l’avversario negli ottavi di Musetti.

In campo femminile, dopo la clamorosa eliminazione di Aryna Sabalenka e già detto della sfida di Swiatek, l’attenzione è posta sulla kazaka Elena Rybakina, numero due del seeding, che dovrà vedersela con la filippina Alexandra Eala. Molto interessante anche il match tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Hailey Baptiste.