Definita la programmazione di Zaynab Dosso: tanta Diamond League dopo il debutto a Savona

Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 delle staffette italiane 4×100 femminile e 4×100 mista in occasione delle World Relays di inizio maggio in Botswana, Zaynab Dosso si prepara ad affrontare con rinnovate ambizioni la sua stagione da individualista sui 100 metri con il debutto fissato mercoledì 20 maggio a Savona.

Si preannuncia subito un primo test abbastanza impegnativo per la primatista italiana della specialità (11.01) e fresca campionessa mondiale indoor dei 60, che sfiderà sul rettilineo della Fontanassa due atlete sub-11 secondi in carriera come la statunitense Maia McCoy e la britannica Imani Lansiquot, oltre alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (personale da 11.00) e all’ungherese Boglarka Takacs (11.06).

La sprinter emiliana, chiamata ad affrontare un doppio turno (batteria e poi eventuale finale) nel meeting ligure, si concentrerà successivamente sulla Diamond League con ben quattro tappe in agenda nell’arco di venti giorni: Rabat (in Marocco) il 31 maggio, Stoccolma (Svezia) il 7 giugno, Oslo (Norvegia) il 10 giugno e Doha (Qatar) il 19 giugno.

Vedremo se Dosso rispetterà effettivamente questa serrata tabella di marcia o se magari sceglierà di rinunciare magari ad un appuntamento del massimo circuito internazionale per preservare il fisico in funzione dell’appuntamento clou della stagione outdoor: i Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.