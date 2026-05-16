Mattia Furlani raggiante: “Concentrato sui dettagli, felice per la misura: posso fare meglio!”

Serata memorabile per Mattia Furlani, che ha vinto la gara di salto in lungo nell’ambito della prima tappa della Diamond League andata in scena a Keqiao (Cina) con una misura decisamente impattante: 8.43 metri, personale migliorato di quattro centimetri e ad appena quattro centimetri dal record italiano siglato da Andrew Howe ai Mondiali 2007.

Il Campione del Mondo si è fermato a tre centimetri dalla miglior prestazione mondiale stagionale, siglata dal portoghese Gerson Baldé in occasione dei Mondiali Indoor, quando sorprese proprio il nostro portacolori sulla pedana di Torun. Quella odierna è comunque la world lead all’aperto e lascia ben sperare in vista degli Europei di agosto.

Mattia Furlani ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara, mostrandosi ottimista per il prossimo futuro: “È solo l’inizio ed è il miglior modo per cominciare la stagione all’aperto. Sono davvero felice per la misura, anche perché oggi non mi sentivo al meglio della forma fisica dopo il lungo viaggio verso la Cina”.

Il 21enne laziale ha poi proseguito: “Mi sono concentrato sui dettagli tecnici e credo di poter fare ancora meglio nelle gare che mi aspettano: sabato prossimo ancora in Cina a Xiamen e il 4 giugno al Golden Gala con tutto il pubblico dello stadio Olimpico che farà il tifo per me. Vengo da due anni splendidi, medaglie alle Olimpiadi, ai Mondiali, agli Europei: ho ancora voglia di prendermi soddisfazioni”.