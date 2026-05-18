Marcell Jacobs riparte da Savona. Il ritorno con Camossi e la strada tracciata verso Los Angeles 2028

Otto mesi dopo un Mondiale da incubo a Tokyo che sembrava potesse rappresentare addirittura l’ultimo atto di una gloriosa carriera, Marcell Jacobs ha scelto il meeting di Savona per ripartire ed iniziare un percorso che culminerà tra due anni con i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Lo sprinter lombardo farà il suo debutto stagionale sui 100 metri nella giornata di mercoledì 20 maggio alla Fontanassa, su una pista che gli ha regalato diverse soddisfazioni in passato.

Jacobs correrà per la settima volta nel meeting ligure, che fu teatro nel 2021 del suo primo record italiano assoluto sulla distanza con il 9.95 in batteria che lo proiettò definitivamente in una nuova dimensione lanciandolo a tutta velocità verso la magica estate del doppio oro olimpico in Giappone. Cinque anni più tardi, l’atleta bresciano spera di rilanciarsi dopo un 2025 molto difficile per andare a caccia del terzo titolo europeo consecutivo nei 100 e soprattutto per dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli.

Ad inizio 2026 Marcell è tornato a lavorare insieme a Paolo Camossi, il tecnico che lo aveva portato ai vertici dello sprint globale, per impostare un ambizioso percorso in ottica Los Angeles 2028. Ripercorrendo le ultime stagioni del Campione Olimpico italiano, sarà fondamentale rimanere in salute il più a lungo possibile per ritrovare un po’ di continuità e per poter mettere nel mirino dei tempi di spessore.

La stagione di Jacobs, che ha rinunciato alle indoor, comincerà dunque a Savona il 20 maggio per effettuare un test agonistico e capire il proprio livello attuale in vista del Golden Gala del 4 giugno, quando dovrà confrontarsi a Roma con degli avversari di prima fascia mondiale come gli statunitensi Noah Lyles, Kenneth Bednarek e Jordan Anthony, il sudafricano Akani Simbine ed il botswano Letsile Tebogo.