Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

È il momento di entrare in campo per iniziare un’avventura in cui provare ad andare più avanti possibile. Nel secondo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi, testa di serie numero diciotto, affronta il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59 ATP. Il match sarà il quinto in programma sulla BNP Paribas e chiuderà un programma che inizierà alle 11:00.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-HANFMANN (5° MATCH DALLE 11.00)

Darderi è reduce dal terzo turno del torneo di Madrid, sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo e vanta come miglior risultato stagionale il titolo vinto a Santiago del Cile nella finale giocata proprio contro il giocatore tedesco. Il torneo capitolino, nei progetti del numero 20 del mondo, un trampolino per continuare la scalata nel ranking.

Il giocatore azzurro conduce 2-0 nel bilancio dei precedenti e ha avuto la meglio anche nell’ultimo incontro disputato grazie al ritiro dell’avversario prima della disputa del match di quarti di finale del torneo di Marrakech. Chi passa incrocia nei sedicesimi il vincente del confronto tra Tommy Paul e Aleksandar Vukic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Hanfmann, secondo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-HANFMANN ATP ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

BNP Paribas Arena-dalle 11:00

Alex de Minaur (AUS, 6)-Matteo Arnaldi (ITA, WC)

Non prima delle 13:00

Naomi Osaka (JPN, 15)-Eva Lys (GER)

A seguire

Tyra Grant (ITA, WC)-Victoria Mboko (CAN, 10)

A seguire

Maria Sakkari (GRE)-Elena Rybakina (KAZ, 2)

A seguire

Yannick Hanfmann (GER)-Luciano Darderi (ITA,18) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA DARDERI-HANFMANN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport