Arnaldi-De Minaur oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, venerdì 8 maggio, Matteo Arnaldi sarà nuovamente in campo per affrontare l’australiano Alex de Minaur nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo della BNP Paribas Arena, il ligure è atteso a un impegno molto complicato contro uno dei giocatori di vertice del circuito. Sarà necessario alzare l’asticella per sperare di andare avanti.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-DE MINAUR DALLE 11.00

Nella partita vinta contro lo spagnolo Jaume Munar, Arnaldi ha messo in mostra delle doti agonistiche notevoli. No ha espresso il proprio miglior tennis il giocatore allenato da Fabio Colangelo. Vincitore del Challenger di Cagliari, l’azzurro non ha avuto tanto tempo per adattarsi alla terra rossa romana. Bravo quindi a trovare le soluzioni alle difficoltà.

Chiaramente, contro de Minaur servirà brillantezza e soprattutto tanta precisione nelle esecuzioni. L’aussie è uno dei tennisti più veloci del circuito e fa della regolarità la sua arma principale, oltre ad avere un rovescio estremamente potente. Vedremo se Matteo avrà modo di fare la differenza lungo la diagonale di dritto, determinante per ribaltare l’inerzia dello scambio.

La partita tra Matteo Arnaldi e Alex de Minaur sarà valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo della BNP Paribas Arena e sarà il primo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-DE MINAUR ATP ROMA 2026 OGGI

Venerdì 8 maggio

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Alex de Minaur AUS vs Matteo Arnaldi ITA – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Naomi Osaka JPN vs Eva Lys GER (Non prima 13:00)

Tyra Caterina Grant ITA vs Victoria Mboko CAN

Maria Sakkari GRE vs Elena Rybakina KAZ

Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA

PROGRAMMA ARNALDI-DE MINAUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport