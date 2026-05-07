Definito l’avversario di Flavio Cobolli a Roma: sfidò Sinner nella semifinale di un 1000

In attesa di poter esordire nel torneo che forse sente di più durante l’anno, Flavio Cobolli ha conosciuto il nome dell’avversario che affronterà nel match in programma sabato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro dovrà confrontarsi con un rivale che ha sfidato Sinner una semifinale di un 1000.

Sarà il francese Terence Atmane a contendere al giocatore romano, testa di serie numero 10, il passaggio ai sedicesimi di finale. Nel match di primo turno il giocatore transalpino ha regolato, nella sfida tra due tennisti dotati di gran talento, il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti.

Atmane era salito alla ribalta delle cronache nel corso dell’estate 2025 quando aveva rappresentato la sorpresa assoluta del torneo spingendosi fino alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, turno in cui aveva poi dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’attuale numero uno del mondo.

I precedenti tra i due giocatori sono in perfetta parità: Atmane aveva superato il giocatore italiano nel secondo turno della trionfale cavalcata di Cincinnati con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(5), mentre Cobolli si è preso la rivincita nel match degli ottavi di finale giocato a Delray Beach per 7-5 6-4.