Come funzionano le regate preliminari di America’s Cup a Cagliari? Regolamento e barche utilizzate

Le splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari ospiteranno le prime regate preliminari della America’s Cup: la competizione sportiva più antica del mondo si disputerà nell’estate del 2027 a Napoli, ma ci si avvicinerà al grande evento con una serie di appuntamenti che serviranno a scaldare i motori, a permettere alle formazioni di effettuare dei test e di migliorare l’intesa tra gli atleti, ma anche a spezzare il silenzio agonistico e a mettere il grande pubblico nelle condizioni di farsi venire l’acquolina in bocca.

L’atto di apertura si consumerà nel weekend del 22-24 maggio, ma come funzionerà la kermesse? Quali saranno le squadre partecipanti? Quale sarà il programma del fine settimana? Quali barche verranno utilizzare? Che risvolto avranno queste prove sulla Coppa America? Scopriamo tutti i dettagli del regolamento delle regate preliminari della America’s Cup a Cagliari, in modo da sapere le informazioni di rilievo per seguire con attenzione delle regate importanti.

REGOLAMENTO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP 2026

QUANDO SI DISPUTANO E IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Nel weekend del 22-24 maggio a Cagliari. Venerdì 22 e sabato 23 si disputeranno tre regate di flotta al giorno; domenica andranno in scena altre due regate di flotta e, al termine, le migliori due squadre in classifica generale si affronteranno nel Match Race che metterà in palio il trofeo.

CHI PARTECIPA: TUTTE LE SQUADRE IN GARA

All’evento parteciperanno otto equipaggi: Team New Zealand, Luna Rossa e i britannici di Athena Racing avranno due squadre a testa (una “classica” e una “women&youth); gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay saranno presenti con una sola formazione. Non saranno della partita gli statunitensi e gli australiani, che però completeranno il quadro dei partecipanti alla America’s Cup.

CHE BARCHE SI UTILIZZANO

Gli AC40, ovvero gli scafi più piccoli: sono barche identiche per ogni squadra. Non si utilizzeranno gli AC75, che entreranno in gioco in Coppa America (diversi tra loro, già protagonisti nelle ultime campagne).

COME FUNZIONANO LE REGATE PRELIMINARI

Nei primi due giorni di gare si disputeranno tre regate di flotta, ovvero le otto barche saranno in acqua nello stesso momento. Si proseguirà domenica con altre due regate di flotta, poi le prime due formazioni in classifica generale disputeranno un Match Race: si tratterà di un testa a testa, tipico della Coppa America, per designare il vincitore.

COME SI ASSEGNANO I PUNTI NELLE REGATE PRELIMINARI

10 per la vittoria, 9 per il secondo posto, 8 per il terzo, 7 per il quarto, 6 per il quinto, 5 per il sesto, 4 per il settimo, 3 per l’ottavo, 1 in casa di regata non terminata. Le prime due classificate disputeranno il Match Race finale.

VENTO E DURATA DELLE REGATE

Le regate si devono concludere entro 25 minuti e il primo lato deve essere completato entro sette minuti. Il vento deve soffiare ad almeno 7,5 nodi e non andare oltre i 21 nodi.