Il ministro Abodi rilancia: “Vogliamo tenere l’America’s Cup a Napoli per un’altra edizione”

Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ed i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l’Italia si appresta ad organizzare nel 2027 un altro grande evento di rilevanza planetaria. Stiamo parlando della 38ma Coppa America di vela, che andrà in scena nel Bel Paese per la prima volta nella storia, con Napoli che farà da sfondo alle regate della competizione sportiva internazionale ancora esistente più antica al mondo. Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto proprio su questo argomento nell’ambito del Forum ANSA.

“Quando si è arrivati a Napoli siamo tutti rimasti affascinati, ma con Bagnoli abbiamo scoperto un lato della città rimasto sospeso. Quello che si è riuscito a fare in così poco tempo dopo 30 anni di attesa è un riferimento di come la responsabilità pubblica si declina nell’uscire in tempo breve da situazioni critiche“, dichiara Abodi a proposito del progetto della riqualificazione di Bagnoli.

Sull’obiettivo di ospitare a Napoli anche la 39ma America’s Cup: “Questa parentesi ha rotto l’incantesimo, noi speriamo che si possa restare e protrarre nel tempo. Oggi c’è un’organizzazione manageriale molto più articolata. Per ottenere la riconferma di Napoli in futuro le possibilità sono due: o convincerli o vincere con Luna Rossa. In ogni caso i cittadini di Bagnoli devono sapere che il nostro obiettivo è riconsegnare pienamente il luogo alla città. È una visione che passa per la competizione ma che si declina nei giorni normali“.

“Avere 6 sfidanti garantisce maggiore competitività, l’America’s Cup è una manifestazione che renderemo molto popolare. Le periferie della città meritano di essere parte dello spettacolo. Bagnoli avrà una nuova vita come non l’ha avuta negli ultimi 30 anni, è un gioco di squadra all’interno del governo, tenuto su dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La cultura del mare si associa all’economia del mare“, ha aggiunto il ministro.