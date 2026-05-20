America’s Cup, Alinghi annuncia l’equipaggio per le regate preliminari di Cagliari: a bordo anche un italiano

Alla vigilia delle prove ufficiali e della cerimonia d’apertura dell’evento, il Tudor Team Alinghi ha annunciato la composizione dell’equipaggio che prenderà parte alle regate preliminari di America’s Cup (quando manca un anno alla Louis Vuitton Cup di Napoli ed in generale alla 38ma edizione della Coppa America) in programma questo weekend a Cagliari. Nel Golfo degli Angeli vedremo in azione le imbarcazioni One Design AC40, con tre squadre che schiereranno due formazioni a testa mentre il sodalizio elvetico disputerà la Preliminary Regatta con una sola barca.

L’uomo di riferimento a bordo sarà il velista britannico Paul Goodison, che rivestirà il duplice ruolo di skipper e timoniere di dritta con al suo fianco il neozelandese Phil Robertson (timoniere di sinistra), mentre la coppia di trimmer sarà formata dallo svizzero Nicolas Rolaz e dall’italiano Pietro Sibello (protagonista della campagna per la 36ma America’s Cup con Luna Rossa).

“Siamo molto motivati. Sappiamo di avere tanto lavoro da fare e molto da recuperare rispetto agli altri, ma ci piace la sfida e non vediamo l’ora di iniziare le regate“, le parole di Goodison riportate dai canali ufficiali del team. Prima uscita ufficiale da membro del Sailing Team di Alinghi anche per Robertson: “Da teenager ho seguito le vittorie di Alinghi da casa, quindi far parte del team ora è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso. Vivere la campagna dall’interno e dare il mio contributo ad un team con una tale storia nella Coppa America rende il tutto ancora più speciale“.

Nuovo ruolo in barca dopo aver effettuato la precedente campagna di Coppa America da coach di Alinghi per il veterano Sibello: “Abbiamo grande fiducia reciproca, una comunicazione efficace, ma soprattutto ci piace lavorare insieme. Questo è importante per una lunga campagna. È anche un piacere regatare in Italia, dove il supporto del pubblico per la Coppa America è così entusiasta e appassionato“.