Luna Rossa, primo assaggio al timone con Peter Burling e Ruggero Tita. Va creata la giusta alchimia

Ci sarà una radicale rivoluzione al timone di Luna Rossa in vista della America’s Cup, che si disputerà durante l’estate del 2027 nelle acque di Napoli: James Spithill e Francesco Bruni non saranno più della partita dopo essere stati leader sullo scafo nelle ultime due campagne della competizione sportiva più antica del mondo, il sodalizio italiano ha cambiato rotta e rinnovato il proprio equipaggio per cercare di dare l’assalto alla Vecchia Brocca di fronte al proprio pubblico.

La realtà guidata dallo skipper Max Sirena è infatti riuscita a avvalersi delle competenze di Peter Burling, l’uomo che ha alzato al cielo il prestigioso trofeo nelle ultime tre edizioni e che è entrato nella storia della competizione. Dopo aver giganteggiato a bordo di Team New Zealand, il fuoriclasse neozelandese ha sposato la causa di Luna Rossa e inseguirà una magia che lo proietterebbe tra le leggende della vela: non è soltanto un timoniere di grido, ma un uomo in grado di dire la sua anche in fase di progettazione.

Al suo fianco dovrebbe esserci Ruggero Tita, Campione Olimpico di Nacra 17 a Tokyo 2020 e Parigi 2024, pronta a questa nuova avventura in prima linea. Il trentino ha un po’ faticato nel SailGP, ma qui la musica potrebbe essere decisamente diversa: la coppia dovrebbe essere in prima linea in occasione delle regate preliminari, che andranno in scena a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Nel Golfo degli Angeli si regaterà con gli AC40 (gli scafi più piccoli) e non con gli AC75 che saranno protagonisti in Coppa America.

Occorrerà trovare la giusta alchimia e perfezionare l’intesa, su cui comunque si sta lavorando durante gli allenamenti nella acque del capoluogo sardo, per potere davvero battagliare in prima linea. L’alternativa è Marco Gradoni, che ha vinto la America’s Cup Youth e che viene considerato come uno dei migliori velisti al mondo tra le nuove leve. Per il momento il suo posto dovrebbe essere sull’equipaggio giovanile, ma il talento è acclarato e si potrebbe valutare un salto di categoria.

I membri di Luna Rossa convocati per le Preliminary Regatta Sardinia sono: Peter Burling (timoniere), Ruggero Tita (timoniere), Marco Gradoni (timoniere), Margherita Porro (timoniera), Umberto Molineris (trimmer), Vittorio Bissaro (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giovanni Santi (trimmer), Maria Vittoria Marchesini (trimmer), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Massimiliano Antoniazzi (timoniere). L’equipaggio definitivo sarà selezionato su base giornaliera)