Monaco: “Se Zverev trovasse Jodar ai quarti, sarebbero cavoli amari. Ho un rimpianto per Berrettini”

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato i principali temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Al centro della discussione, naturalmente, il Roland Garros.

Il primo passaggio del ragionamento di Monaco è stato dedicato a Matteo Berrettini, tornato competitivo dopo un lungo periodo complicato dal punto di vista fisico e mentale: “Il caldo è sicuramente un fattore. Rivedere Berrettini lottare punto su punto mi ha fatto un piacere enorme. E’ un momento molto strano della sua carriera. Fucsovics è un bel misuratore di livello, e alla lunga è stato anche travolto. Con Rinderknech può anche vincere. Inizia ad immaginare un ottavo Sinner-Berrettini non è utopia. Sono convinto che se Berrettini è questo, può battere anche Darderi. Il mio rimpianto da sportivo è non aver potuto vedere Berrettini al meglio sulla terra“.

Il discorso si è poi spostato proprio sul confronto tra Jannik Sinner, grande favorito della vigilia a Parigi, e lo spagnolo Rafael Jodar, rispetto all’evoluzione tecnica: “Sinner nel 2021 aveva qualche problema col diritto, era un po’ più falloso e aggressivo. Quando si parla di Jodar, per ora non farei paragoni nemmeno col giovane Sinner. Lo spagnolo non l’abbiamo neppure visto arrivare. Che sia forte e speciale lo abbiamo visto tutti, ma abbiamo bisogno di conferme. L’iberico è largamente il giocatore più attrezzato per arrivare ai quarti nel suo spicchio di tabellone. Jodar dà la sensazione di essere nato pronto. Dovesse arrivare un quarto con Zverev, poi sono cavoli del tedesco…“.

E inserendo nel discorso il brasiliano Joao Fonseca, ha sottolineato: “Fonseca e Jodar, in quella fascia di età, sono nettamente i giocatori con il potenziale più alto. Uno è stato lanciato da un cannone all’improvviso, l’altro che sta vivendo una involuzione, senza quella possibilità di progredire a causa di un problema alla schiena“.