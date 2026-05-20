Afonso Eulalio: “La squadra ha fatto un lavoro perfetto oggi. Continuiamo a lottare giorno per giorno”

Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG si aggiudica l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri. Il corridore ecuadoriano batte in volata lo spagnolo Enric Mas della Movistar, mentre completa il podio Diego Ulissi della XDS Astana Team.

Giornata di sostanziale tranquillità, pur nel contesto di una tappa corsa a tutta, per Afonso Eulalio. Il corridore portoghese della Bahrain-Victorious difende ancora la maglia rosa e guarda al momento della verità, la tappa di sabato da Aosta a Pila di 133 chilometri con la voglia di continuare a lottare giorno dopo giorno.

Il commento della frazione odierna: “Oggi magari non è stato il giorno migliore però la squadra ha fatto un lavoro perfetto ancora una volta e continuiamo a lottare per questa maglia rosa su un percorso che ieri era impegnativo, che domani sarà impegnativo, insomma questo è il Giro“.

Il portoghese ribadisce la voglia di continuare a lottare giorno dopo giorno: “Questo è il Giro e ci sono tappe per scalatori, tappe di volata, tappe per i corridori di classifica e tappe come oggi che sono state fatte a tutta. Noi continuiamo a lottare giorno dopo