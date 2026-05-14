Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!
La classifica generale del Giro d’Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km da Paestum a Napoli erano disegnati per una volata di gruppo in Piazza del Plebiscito, la pioggia che ha fatto capolino in alcuni frangenti, le strade scivolose e i diversi attraversamenti dei centri abitati non hanno generato episodi di particolari rilievo. Frazione di transizione in Campania, in vista di un fine settimana davvero di fuoco e molto atteso da tutti gli appassionati.
La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che l’aveva conquistata ieri con una fuga bidone. L’alfiere della Bahrain Victorious conserva un margine di 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta, 3’34” su Christian Scaroni e 3’39” su Andrea Raccagni Noviero. Per quanto riguarda i big: Giulio Ciccone si trova a 6’12” dalla vetta e può fare affidamento su 4” nei confronti del colombiano Egan Bernal, 6” su Giulio Pellizzari, 10” sul danese Jonas Vingegaard (grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine).
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della sesta tappa. Domani (venerdì 15 maggio) è in programma la settima frazione: 244 km da Formia al Blockhaus, sarà la giornata più lunga in assoluto della Corsa Rosa ed è previsto il primo arrivo in salita (13,6 chilometri all’8,4% di pendenza media), che stravolgerà la graduatoria.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la sesta tappa)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 24:47:13
2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51
3 3 – Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34
4 4 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
5 5 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12
7 7 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16
8 8 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,
9 9 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
10 10 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18
11 11 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,
12 12 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 6:20
13 13 – Mas Enric Movistar Team 6:22
14 19 ▲5 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
15 15 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
16 17 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
17 20 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
18 14 ▼4 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
19 16 ▼3 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
20 18 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
21 22 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
22 21 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
23 23 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
24 24 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
25 25 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
26 26 – Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
27 27 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 7:20
28 28 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:23
29 29 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
30 30 – de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
31 31 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
32 32 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 7:43
33 33 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:27
34 34 – Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 8:57
35 35 – Romo Javier Movistar Team 9:17
36 36 – López Harold Martín XDS Astana Team ,,
37 37 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
38 38 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10:18
39 39 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 11:52
40 40 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 14″ 12:02
41 41 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 10″ 12:49
42 42 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 13:56
43 43 – López Juan Pedro Movistar Team 13:59
44 44 – Tjøtta Martin Uno-X Mobility 14:46
45 45 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 15:00
46 47 ▲1 Zana Filippo Soudal Quick-Step 16:15
47 46 ▼1 Rubio Einer Movistar Team ,,
48 48 – Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
49 49 – Poels Wout Unibet Rose Rockets 16:17
50 51 ▲1 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 16:51
51 52 ▲1 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 17:16
52 53 ▲1 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
53 54 ▲1 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 17:34
54 55 ▲1 Turner Ben Netcompany INEOS 18:38
55 56 ▲1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
56 57 ▲1 Aular Orluis Movistar Team 6″ 19:16
57 58 ▲1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 19:53
58 59 ▲1 Oliveira Nelson Movistar Team 20:01
59 60 ▲1 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 20:11
60 61 ▲1 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 20:28
61 62 ▲1 Segaert Alec Bahrain – Victorious 20:42
62 63 ▲1 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
63 64 ▲1 Schultz Nick NSN Cycling Team 21:15
64 65 ▲1 Valgren Michael EF Education – EasyPost 21:41
65 66 ▲1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 21:44
66 67 ▲1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 21:46
67 68 ▲1 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
68 69 ▲1 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
69 70 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 22:13
70 71 ▲1 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 22:49
71 72 ▲1 Aerts Toon Lotto Intermarché 25:07
72 73 ▲1 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
73 74 ▲1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 25:18
74 75 ▲1 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 25:24
75 76 ▲1 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 26:11
76 77 ▲1 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
77 78 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 26:28
78 79 ▲1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 26:44
79 80 ▲1 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 27:15
80 81 ▲1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 27:54
81 82 ▲1 Ganna Filippo Netcompany INEOS 28:20
82 83 ▲1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 28:26
83 84 ▲1 Barguil Warren Bardiani CSF 7 Saber 29:27
84 85 ▲1 Marcellusi Martin Team Picnic PostNL ,,
85 86 ▲1 Huens Axel Groupama – FDJ United 30:36
86 87 ▲1 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 30:45
87 88 ▲1 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 31:07
88 89 ▲1 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
89 90 ▲1 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 31:14
90 91 ▲1 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 31:27
91 92 ▲1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 6″ 31:37
92 93 ▲1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 31:54
93 94 ▲1 García Cortina Iván Movistar Team 31:55
94 96 ▲2 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 32:08
95 95 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 32:11
96 97 ▲1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 32:14
97 98 ▲1 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
98 99 ▲1 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 32:58
99 100 ▲1 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 33:19
100 101 ▲1 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 33:49
101 102 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 34:11
102 103 ▲1 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 34:14
103 104 ▲1 Stannard Robert Bahrain – Victorious 34:18
104 105 ▲1 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 34:24
105 106 ▲1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 34:52
106 107 ▲1 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 35:37
107 108 ▲1 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 35:39
108 109 ▲1 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 35:40
109 110 ▲1 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 36:06
110 111 ▲1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
111 112 ▲1 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
112 113 ▲1 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
113 114 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 36:08
114 115 ▲1 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 36:19
115 116 ▲1 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
116 117 ▲1 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 37:41
117 118 ▲1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 8″ 37:49
118 119 ▲1 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 37:53
119 120 ▲1 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 37:57
120 121 ▲1 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 38:06
121 122 ▲1 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 38:56
122 123 ▲1 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
123 124 ▲1 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 39:12
124 125 ▲1 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 39:16
125 126 ▲1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 39:26
126 128 ▲2 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech 40:35
127 129 ▲2 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 41:13
128 131 ▲3 Ballerini Davide XDS Astana Team 10″ 41:35
129 130 ▲1 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ ,,
130 133 ▲3 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 41:57
131 135 ▲4 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 42:26
132 136 ▲4 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 43:27
133 138 ▲5 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 44:08
134 139 ▲5 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 44:39
135 127 ▼8 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 44:40
136 140 ▲4 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 44:43
137 142 ▲5 Consonni Simone Lidl – Trek 45:05
138 134 ▼4 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 45:53
139 132 ▼7 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 46:04
140 141 ▲1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 46:22
141 143 ▲2 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 46:56
142 144 ▲2 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
143 145 ▲2 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
144 146 ▲2 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
145 147 ▲2 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
146 150 ▲4 van Uden Casper Team Picnic PostNL 47:08
147 149 ▲2 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 48:23
148 137 ▼11 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
149 151 ▲2 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 48:48
150 152 ▲2 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 48:53
151 153 ▲2 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 49:05
152 154 ▲2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 49:09
153 156 ▲3 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
154 155 ▲1 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
155 148 ▼7 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 49:16
156 158 ▲2 Walscheid Max Lidl – Trek 51:47
157 159 ▲2 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
158 160 ▲2 Blikra Erlend Uno-X Mobility 51:55
159 161 ▲2 Malucelli Matteo XDS Astana Team 52:21
160 162 ▲2 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 52:33
161 163 ▲2 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
162 157 ▼5 Livyns Arjen XDS Astana Team 53:22
163 165 ▲2 Naberman Tim Team Picnic PostNL 53:38
164 167 ▲3 Flynn Sean Team Picnic PostNL 54:34
165 166 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 54:57
166 164 ▼2 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 55:09
167 168 ▲1 Stewart Jake NSN Cycling Team 57:22
168 169 ▲1 Smith Dion NSN Cycling Team ,,
169 170 ▲1 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 1:06:32