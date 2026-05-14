Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier rafforza la maglia ciclamino. Scalatori in attesa del Blockhaus

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con l’annunciata volata di gruppo in Piazza del Plebiscito a Napoli, al termine di una frazione di 141 km partita da Paestum e che non ha riservato particolari scossoni. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica generale e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti e ha ingaggiato una battaglia con Jonathan Milan. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma la giornata di domani con l’arrivo in salita sul Blockhaus dovrebbe dare uno scossone. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-20)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 24:47:13

2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51

3 3 – Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34

4 4 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39

5 5 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17

6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12

7 7 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16

8 8 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,

9 9 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,

10 10 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18

11 11 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,

12 12 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 6:20

13 13 – Mas Enric Movistar Team 6:22

14 19 ▲5 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,

15 15 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,

16 17 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,

17 20 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,

18 14 ▼4 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,

19 16 ▼3 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,

20 18 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Milan Jonathan Lidl – Trek 64

3 32 ▲29 Ballerini Davide XDS Astana Team 58

4 3 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 53

5 7 ▲2 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 4 ▼2 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

7 42 ▲35 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

8 5 ▼3 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 37

9 6 ▼3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 37

10 8 ▼2 Aular Orluis Movistar Team 35

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 42

2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

3 3 – Oliveira Nelson Movistar Team 18

4 5 ▲1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

5 4 ▼1 Rubio Einer Movistar Team 13

6 6 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 11

7 7 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 10

8 8 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 8

9 9 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 8

10 10 – Aular Orluis Movistar Team 8

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 24:47:13

2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 2:51

3 3 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17

5 5 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6:16

6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 6:18

7 7 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 6:20

8 8 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:22