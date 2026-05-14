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Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier rafforza la maglia ciclamino. Scalatori in attesa del Blockhaus
La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si è risolta con l’annunciata volata di gruppo in Piazza del Plebiscito a Napoli, al termine di una frazione di 141 km partita da Paestum e che non ha riservato particolari scossoni. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica generale e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.
Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti e ha ingaggiato una battaglia con Jonathan Milan. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma la giornata di domani con l’arrivo in salita sul Blockhaus dovrebbe dare uno scossone. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-20)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 24:47:13
2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51
3 3 – Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34
4 4 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
5 5 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
6 6 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12
7 7 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16
8 8 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,
9 9 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
10 10 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18
11 11 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,
12 12 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 6:20
13 13 – Mas Enric Movistar Team 6:22
14 19 ▲5 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
15 15 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
16 17 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
17 20 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
18 14 ▼4 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
19 16 ▼3 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
20 18 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130
2 2 – Milan Jonathan Lidl – Trek 64
3 32 ▲29 Ballerini Davide XDS Astana Team 58
4 3 ▼1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 53
5 7 ▲2 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48
6 4 ▼2 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42
7 42 ▲35 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40
8 5 ▼3 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 37
9 6 ▼3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 37
10 8 ▼2 Aular Orluis Movistar Team 35
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 42
2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18
3 3 – Oliveira Nelson Movistar Team 18
4 5 ▲1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14
5 4 ▼1 Rubio Einer Movistar Team 13
6 6 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 11
7 7 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 10
8 8 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 8
9 9 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 8
10 10 – Aular Orluis Movistar Team 8
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 24:47:13
2 2 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 2:51
3 3 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
5 5 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6:16
6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 6:18
7 7 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 6:20
8 8 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:22