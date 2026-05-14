CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Davide Ballerini trionfa a Napoli, quattro italiani nella top10
È arrivata alla sesta tappa la prima vittoria italiana al Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo di Napoli, al termine di un finale molto caotico anche a causa della pioggia, è stato Davide Ballerini a prendersi il successo in volata. L’italiano è abile a restare nelle prime posizioni, lancia per primo lo sprint e firma l’undicesimo successo in carriera.
Il classe 1994 dell’XDS Astana è riuscito ad anticipare il belga Jasper Stuyven e la maglia ciclamino Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Ancora una volta la top 10 si tinge di azzurro. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling) chiude in settima posizione, davanti a Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber).
ORDINE DI ARRIVO SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
1 Davide Ballerini XDS Astana Team 180 80 10″ 3:19:30
2 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step 130 50 6″ s.t.
3 Paul Magnier Soudal Quick-Step 95 35 4″ s.t.
4 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech 80 25 — s.t.
5 Ben Turner Netcompany INEOS 60 18 — s.t.
6 Alec Segaert Bahrain – Victorious 45 15 — s.t.
7 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team 40 12 — s.t.
8 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber 35 10 6″ s.t.
9 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber 30 8 — s.t.
10 Casper van Uden Team Picnic PostNL 25 6 — s.t.
11 Erlend Blikra Uno-X Mobility 20 5 — s.t.
12 David González Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 15 4 — s.t.
13 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG 10 3 — s.t.
14 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 5 2 — s.t.
15 Toon Aerts Lotto Intermarché 2 1 — s.t.
16 Paul Penhoët Groupama – FDJ United — — — s.t.
17 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla — — — s.t.
18 Nickolas Zukowsky Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — — — s.t.
19 Ethan Vernon NSN Cycling Team — — — s.t.
20 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta — — — s.t.
21 Jefferson Alexander Cepeda EF Education – EasyPost s.t.
22 Madis Mihkels EF Education – EasyPost s.t.
23 Oliver Naesen Decathlon CMA CGM Team s.t.
24 António Morgado UAE Team Emirates – XRG s.t.
25 Jonas Rutsch Lotto Intermarché s.t.
26 Ben O’Connor Team Jayco AlUla s.t.
27 Connor Swift Netcompany INEOS s.t.
28 Mikkel Bjerg UAE Team Emirates – XRG s.t.
29 Fabio Van den Bossche Soudal Quick-Step s.t.
30 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS s.t.
31 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG s.t.
32 Magnus Sheffield Netcompany INEOS s.t.
33 Thymen Arensman Netcompany INEOS s.t.
34 Robert Stannard Bahrain – Victorious s.t.
35 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility s.t.
36 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious s.t.
37 Lorenzo Milesi Movistar Team s.t.
38 Gijs Leemreize Team Picnic PostNL s.t.
39 Timo Kielich Team Visma Lease a Bike s.t.
40 Jonas Vingegaard Team Visma Lease a Bike s.t.
41 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious s.t.
42 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step s.t.
43 Enric Mas Movistar Team s.t.
44 Damiano Caruso Bahrain – Victorious s.t.
45 Bart Lemmen Team Visma Lease a Bike s.t.
46 Victor Campenaerts Team Visma Lease a Bike s.t.
47 Giulio Ciccone Lidl – Trek s.t.
48 Egan Bernal Uno-X Mobility s.t.
49 Johannes Kulset Netcompany INEOS s.t.
50 Davide Piganzoli Team Visma Lease a Bike s.t.
51 Robert Donaldson Team Jayco AlUla s.t.
52 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber s.t.
53 Fredrik Dversnes Uno-X Mobility s.t.
54 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
55 Tim Rex Team Visma Lease a Bike s.t.
56 Martin Tjøtta Uno-X Mobility s.t.
57 Cyril Barthe Groupama – FDJ United s.t.
58 Gianni Moscon Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
59 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
60 Koen Bouwman Team Jayco AlUla s.t.
61 Simone Consonni Lidl – Trek s.t.
62 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber s.t.
63 Javier Romo Movistar Team s.t.
64 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
65 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
66 Lorenzo Rota Lotto Intermarché s.t.
67 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team s.t.
68 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team s.t.
69 Chris Harper Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s.t.
70 Sepp Kuss Team Visma Lease a Bike s.t.
71 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team s.t.
72 Jan Hirt NSN Cycling Team s.t.
73 Sean Flynn Team Picnic PostNL s.t.
74 Will Barta Tudor Pro Cycling Team s.t.
75 Juan Pedro López Movistar Team s.t.
76 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team s.t.
77 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech s.t.
78 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team s.t.
79 Simone Gualdi Lotto Intermarché s.t.
80 David de la Cruz Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s.t.
81 Mathijs Paasschens Bahrain – Victorious s.t.
82 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets s.t.
83 Derek Gee-West Lidl – Trek s.t.
84 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step s.t.
85 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team s.t.
86 Markel Beloki EF Education – EasyPost s.t.
87 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +2″
88 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta s.t.
89 Filippo Zana Soudal Quick-Step s.t.
90 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +4″
91 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber s.t.
92 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech s.t.
93 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber s.t.
94 Tobias Bayer Alpecin – Premier Tech s.t.
95 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step s.t.
96 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team s.t.
97 Andreas Leknessund Uno-X Mobility s.t.
98 Alan Hatherly Team Jayco AlUla s.t.
99 Wout Poels Unibet Rose Rockets s.t.
100 Johan Jacobs Groupama – FDJ United s.t.
101 Axel Huens Groupama – FDJ United s.t.
102 Giovanni Aleotti Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
103 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG s.t.
104 Tim Naberman Team Picnic PostNL s.t.
105 Rémy Rochas Groupama – FDJ United s.t.
106 Josh Kench Groupama – FDJ United s.t.
107 Jonathan Milan Lidl – Trek s.t.
108 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United s.t.
109 Alberto Bettiol XDS Astana Team s.t.
110 Christian Scaroni XDS Astana Team s.t.
111 Harold Martín López XDS Astana Team s.t.
112 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team s.t.
113 Larry Warbasse Tudor Pro Cycling Team s.t.
114 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team s.t.
115 Nelson Oliveira Movistar Team s.t.
116 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber s.t.
117 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe s.t.
118 Rémi Cavagna Groupama – FDJ United s.t.
119 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets s.t.
120 Rasmus Søjberg Pedersen Decathlon CMA CGM Team s.t.
121 Markus Hoelgaard Uno-X Mobility s.t.
122 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s.t.
123 Filippo Ganna Netcompany INEOS s.t.
124 Fabio Christen Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s.t.
125 Einer Rubio Movistar Team s.t.
126 Christopher Juul-Jensen Team Jayco AlUla s.t.
127 Alessandro Tonelli Team Polti VisitMalta s.t.
128 Mattia Bais Team Polti VisitMalta s.t.
129 Andrea Mifsud Team Polti VisitMalta s.t.
130 Matteo Sobrero Lidl – Trek s.t.
131 Jack Haig Netcompany INEOS s.t.
132 Warren Barguil Team Picnic PostNL s.t.
133 Fabian Lienhard Tudor Pro Cycling Team s.t.
134 James Shaw EF Education – EasyPost s.t.
135 Diego Ulissi XDS Astana Team s.t.
136 Callum Scotson Decathlon CMA CGM Team s.t.
137 Michael Valgren EF Education – EasyPost s.t.
138 Max Walscheid Lidl – Trek s.t.
139 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta s.t.
140 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets s.t.
141 Dion Smith NSN Cycling Team s.t.
142 Ryan Mullen NSN Cycling Team s.t.
143 Jake Stewart NSN Cycling Team s.t.
144 Nick Schultz NSN Cycling Team s.t.
145 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team s.t.
146 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team s.t.
147 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek s.t.
148 Jardi Christiaan van der Lee EF Education – EasyPost s.t.
149 Niklas Larsen Unibet Rose Rockets s.t.
150 Darren Rafferty EF Education – EasyPost s.t.
151 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber s.t.
152 Fran Miholjević Bahrain – Victorious s.t.
153 Johan Price-Pejtersen Alpecin – Premier Tech s.t.
154 Arjen Livyns XDS Astana Team s.t.
155 Chris Hamilton Team Picnic PostNL s.t.
156 Frank van den Broek Team Picnic PostNL s.t.
157 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets s.t.
158 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets s.t.
159 Edward Planckaert Alpecin – Premier Tech s.t.
160 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team s.t.
161 Corbin Strong NSN Cycling Team s.t.
162 Orluis Aular Movistar Team s.t.
163 Iván García Cortina Movistar Team s.t.
164 Elmar Reinders Unibet Rose Rockets s.t.
165 Nico Denz Red Bull – BORA – hansgrohe +3:56
166 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step +4:08
167 Luca Vergallito Alpecin – Premier Tech +4:53
168 Amanuel Ghebreigzabhier Lidl – Trek +4:56
169 Matteo Malucelli XDS Astana Team F.T.