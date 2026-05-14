Pagelle Giro d’Italia 2026: Ballerini un sollievo per i colori azzurri; Magnier ipoteca la maglia ciclamino

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026

Sesta tappa, giovedì 14 maggio

Davide Ballerini, 10: un premio alla carriera per un grande professionista. All’inizio del suo percorso sembrava un potenziale grande interprete delle Classiche del Nord, poi progressivamente è diventato un serio uomo squadra, anche come gregario per le volate. Sino ad oggi aveva raggiunto l’apice con il trionfo alla Omloop Het Nieuwsblad 2021. Nella volata odierna ha fatto valere l’esperienza, imboccando la curva ad angolo conclusiva in testa e andando così ad approfittare della caduta che ha messo fuori gioco i principali velocisti. L’Italia brinda finalmente al suo primo successo di tappa. Un sollievo dopo un avvio di Corsa Rosa tutt’altro che memorabile per i colori azzurri.

Jasper Stuyven, 8: altro uomo del Nord, vincitore come Ballerini di una Omloop Het Nieuwsblad, ma anche di una Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Lo ricorderete certamente anche trionfare alla Milano-Sanremo 2021. Insomma, un grande campione che negli ultimi anni si è riciclato a gregario. Oggi doveva supportare il capitano Magnier e, quasi per caso, è arrivato secondo grazie alla caduta di massa all’ultima curva.

Paul Magnier, 8: impressionante quanto fatto dal francese. Nonostante la caduta di chi lo precedeva lo abbia costretto a frenare, è riuscito a non cadere, mettendo solo il piede a terra. Il transalpino è stato felino nel ripartire da fermo e conquistare un terzo posto che potrebbe rivelarsi decisivo per la maglia ciclamino.

Jonathan Milan, senza voto: sembra un Giro d’Italia veramente stregato per il miglior velocista italiano. Oggi si trovava anche in una buona posizione per lanciare lo sprint, sebbene sia parso piuttosto guardingo all’ultima curva. Poi gli sono franati proprio davanti e per lui non c’è stato nulla da fare.