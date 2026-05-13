Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Giovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con una giornata che si preannuncia molto avvincente: chilometraggio ridotto, ma alcuni passaggi insidiosi potrebbero complicare la vita del gruppo e l’annunciata volata di gruppo per assegnare il successo potrebbe non essere così scontata. Anche gli uomini dovranno stare molto attenti su strade mai banale, sebbene il dislivello complessivo sia di appena 500 metri.

Previsto soltanto un gran premio della montagna: il semplicissimo quarta categoria a Cava de’ Tirreni dopo quaranta chilometri. Si scenderà poi verso Nocera Inferiore e Sarno, per iniziare il tratto sostanzialmente pianeggiante che condurrà a Brusciano, dove è previsto un traguardo volante. Il Chilometro Red Bull sarà invece poco dopo Afragola, quando mancheranno 24 chilometri al traguardo, posto nella sempre affascinante Piazza del Plebiscito.

La sesta tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Campania. Vengono attraversate le province di Salerno e Napoli. Partenza alle ore 14.05, arrivo tra le ore 17.05 e le ore 17.20 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Paestum-Napoli, sesta tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO PAESTUM-NAPOLI, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Giovedì 14 maggio

Ore 14.05 Partenza

Ore 17.05-17.20 (circa) Arrivo

PAESTUM-NAPOLI, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI SALERNO: Paestum, Foce del Sele, Lido di Spineta, Torre Picentina, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno.

PROVINCIA DI NAPOLI: Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola, Casoria, Napoli.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.