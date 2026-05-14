Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Formia-Blockhaus: percorso, orari, tv

Siamo al primo momento della verità di un viaggio lungo oltre tre settimane. Si riparte con il primo atto di un weekend che, molto probabilmente, imprimerà il primo scossone alla classifica generale dopo la fuga di Potenza. Il Giro d’Italia proseguo il suo cammino con la settima tappa, Formia-Blockhaus di 244 chilometri.

I corridori si cimentano con la tappa più lunga ed un dislivello complessivo di 4600 metri. Appare inevitabile che sul primo vero arrivo in salita dell’edizione numero 109 non possano che essere i candidati al successo finale a darsi battaglia nel primo faccia a faccia.

PERCORSO

I ciclisti affrontano il tappone appenninico. La prima parte di gara si snoda su un percorso sostanzialmente tranquillo fino al traguardo intermedio di Venafro. Si percorre da lì la strada a scorrimento che porta a Rionero Sannitico e Castel di Sangro. La prima difficoltà di giornata sarà il GPM di Roccaraso, seconda categoria di 6,5 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 12%. L’alternarsi di saliscendi porta i corridori allo scollinamento dal Passo di San Leonardo prima della lunga discesa che porta a Roccamorice, punto da cui inizia la salita finale di Blockhaus, prima categoria di 13,6 chilometri con pendenza media dell’8,6% e punte al 14%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 15 maggio – Settima tappa Formia-Blockhaus (244 km)

Orario di partenza: 13.50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10:50; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport