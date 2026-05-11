Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria, si disputerà la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km.

Sarà una tappa totalmente calabrese, che vedrà protagonisti i due capoluoghi e che attraverserà, inoltre, i paesi di Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa e Petrozza.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.23. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA 4A TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 12 maggio

Quarta tappa: Catanzaro-Cosenza (138 km)

Regione attraversata: Calabria.

Province attraversate: Catanzaro, Cosenza.

Comuni attraversati: Catanzaro, Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa, Petrozza, Cosenza.