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Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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6 secondi fa

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Per approfondire:
Giro d'Italia 2025
Giro d'Italia / LaPresse

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria, si disputerà la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km.

Sarà una tappa totalmente calabrese, che vedrà protagonisti i due capoluoghi e che attraverserà, inoltre, i paesi di Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa e Petrozza.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.23. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA 4A TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Martedì 12 maggio

Quarta tappa: Catanzaro-Cosenza (138 km)

Regione attraversata: Calabria.

Province attraversate: Catanzaro, Cosenza.

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Comuni attraversati: Catanzaro, Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa, Petrozza, Cosenza.

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE VIE ATTRAVERSATE (VEDI CRONOTABELLA)

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