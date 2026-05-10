Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Paul Magnier vince anche a Sofia, quattro italiani in top10
Si conclude con la vittoria di Paul Magnier la terza tappa del Giro d’Italia 2026. Il francese bissa il successo della frazione inaugurale e fa festa anche a Sofia con uno sprint di grande tempismo. Il talento della Soudal Quick Step segue in un primo momento l’azione di Jonathan Milan per poi sfoggiare tutta la sua potenza sul traguardo, ottenendo la 28esima vittoria della sua giovane carriera.
La maglia ciclamino ha anticipato di mezza ruota Jonathan Milan (Lidl-Trek), colpevole di essere partito troppo presto. Per lo sprinter italiano arriva la seconda delusione di questa Corsa Rosa dopo il quarto posto della prima tappa. Completa il podio l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Ottimo quinto posto per Matteo Malucelli (XDS Astana).
Ancora Italia nella top 10 con Davide Ballerini (XDS Astana) ottavo all’arrivo, e Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber), decimo.
ORDINE ARRIVO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026 OGGI
1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 180 80 10″ 4:09:42
2 Milan Jonathan Lidl – Trek 130 50 6″ ,,
3 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 95 35 4″ ,,
4 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 80 25 ,,
5 Malucelli Matteo XDS Astana Team 60 18 ,,
6 Blikra Erlend Uno-X Mobility 45 15 ,,
7 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 40 12 ,,
8 Ballerini Davide XDS Astana Team 35 10 ,,
9 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 30 8 ,,
10 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 25 6 ,,
11 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 20 5 ,,
12 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 15 4 ,,
13 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 10 3 ,,
14 García Cortina Iván Movistar Team 5 2 ,,
15 Flynn Sean Team Picnic PostNL 2 1 ,,
16 Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
17 Vernon Ethan NSN Cycling Team ,,
18 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
19 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta ,,
20 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
21 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
22 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
23 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step ,,
24 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
25 Aular Orluis Movistar Team ,,
26 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
27 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
28 Stannard Robert Bahrain – Victorious ,,
29 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
30 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
31 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG ,,
32 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
33 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
34 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
35 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
36 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility ,,
37 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
38 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
39 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
40 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
41 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
42 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
43 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
44 Menten Milan Lotto Intermarché ,,
45 Mas Enric Movistar Team ,,
46 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
47 De Lie Arnaud Lotto Intermarché ,,
48 Huens Axel Groupama – FDJ United ,,
49 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
50 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
51 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
52 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
53 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
54 López Juan Pedro Movistar Team ,,
55 Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
56 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
57 Miholjević Fran Bahrain – Victorious ,,
58 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
59 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
60 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team ,,
61 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
62 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
63 Scaroni Christian XDS Astana Team ,,
64 Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,
65 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
66 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech ,,
67 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team ,,
68 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
69 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
70 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets ,,
71 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
72 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
73 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
74 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
75 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
76 Ciccone Giulio Lidl – Trek ,,
77 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team ,,
78 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 6″ ,,
79 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ ,,
80 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
81 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
82 Rubio Einer Movistar Team ,,
83 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
84 Rutsch Jonas Lotto Intermarché ,,
85 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
86 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
87 Arensman Thymen Netcompany INEOS ,
88 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
89 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
90 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team ,,
91 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
92 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
93 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG ,,
94 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
95 Romo Javier Movistar Team ,,
96 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
97 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
98 Oliveira Nelson Movistar Team ,,
99 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
100 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
101 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
102 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
103 Sheffield Magnu Netcompany INEOS ,,
104 Bouwman Koen Team Jayco AlUla ,,
105 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 4″ ,,
106 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious ,,
107 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
108 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
109 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
110 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
111 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
112 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
113 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
114 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
115 Turner Ben Netcompany INEOS ,,
116 Bernal Egan Netcompany INEOS ,,
117 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
118 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
119 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
120 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
121 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
122 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
123 Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
124 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
125 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
126 Livyns Arjen XDS Astana Team ,,
127 Smith DionNSN Cycling Team ,,
128 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
129 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
130 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,131 Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
132 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
133 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
134 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
135 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
136 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
137 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
138 Stewart Jake NSN Cycling Team ,,
139 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
140 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
141 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
142 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
143 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
144 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
145 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
146 Swift Connor Netcompany INEOS ,,
147 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
148 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
149 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
150 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
151 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
152 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
153 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
154 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
155 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
156 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
157 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
158 Morgado António UAE Team Emirates – XRG ,,
159 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
160 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
161 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
162 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
163 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
164 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
165 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
166 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
167 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
168 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
169 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 0:25
170 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech ,,
171 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 0:30
172 Battistella Samuele EF Education – EasyPost ,,
173 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
174 Bjerg MikkelUAE Team Emirates – XRG 0:41
175 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step ,,
176 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 6:02
177 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,