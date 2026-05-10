Classifica Giro d’Italia 2026, terza tappa: Silva difende la maglia rosa, Vingegaard e Pellizzari alla pari
Guillermo Thomas Silva ha difeso la maglia rosa in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026 e dunque indosserà il simbolo del primato quando l’evento lascerà la Bulgaria per trasferirsi nel Bel Paese. Dopo il successo ottenuto ieri, l’uruguaiano è riuscito a confermarsi al comando della classifica generale, visto che la terza frazione si è risolta con una volata di gruppo vinta dal francese Paul Magnier davanti a Jonathan Milan (partito troppo presto) e all’olandese Dylan Groenewegen.
Silva primeggia con 4” sul tedesco Florian Stork e il colombiano Egan Bernal. Resta tutto invariato tra gli uomini che puntano a battagliare per la conquista del Trofeo Senza Fine, da alzare al cielo tra tre settimane sul podio di Roma: Bernal conserva un paio di secondi di vantaggio su Giulio Ciccone, mentre sono a dieci secondi il danese Jonas Vingegaard (grande favorito per il trionfo) e il nostro Giulio Pellizzari, che ieri aveva convinto in salita rispondendo al due volte vincitore del Tour de France.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 aggiornata al termine della terza tappa. Domani (lunedì 11 maggio) è previsto un giorno di riposo e di trasferimento dalla Bulgaria al Bel Paese, si ripartirà martedì 12 maggio dalla Calabria per incominciare la salita dello Stivale.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la terza tappa)
1 1 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 10″ 13:10:05
2 2 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 0:04
3 3 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 0:06
5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 4″ ,,
6 6 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10
7 8 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
8 7 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
9 16 ▲7 Mas Enric Movistar Team ,,
10 9 ▼1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
11 12 ▲1 Scaroni Christian XDS Astana Team ,,
12 18 ▲6 López Juan Pedro Movistar Team ,,
13 11 ▼2 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
14 21 ▲7 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
15 24 ▲9 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
16 20 ▲4 Rubio Einer Movistar Team ,,
17 19 ▲2 Romo Javier Movistar Team ,,
18 10 ▼8 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
19 15 ▼4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
20 14 ▼6 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
21 25 ▲4 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
22 22 – Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
23 13 ▼10 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
24 23 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
25 17 ▼8 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
26 28 ▲2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
27 26 ▼1 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
28 31 ▲3 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
29 30 ▲1 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
30 27 ▼3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
31 29 ▼2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
32 32 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
33 33 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
34 34 – Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
35 35 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:05
36 37 ▲1 Aular Orluis Movistar Team 1:11
37 41 ▲4 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
38 44 ▲6 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step ,,
39 43 ▲4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
40 48 ▲8 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
41 45 ▲4 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility ,,
42 46 ▲4 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
43 40 ▼3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
44 38 ▼6 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team ,,
45 36 ▼9 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
46 39 ▼7 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
47 42 ▼5 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
48 49 ▲1 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
49 51 ▲2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS ,,
50 50 – Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
51 59 ▲8 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
52 47 ▼5 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
53 60 ▲7 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
54 53 ▼1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious ,,
55 52 ▼3 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
56 56 – Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
57 57 – Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
58 55 ▼3 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
59 58 ▼1 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
60 54 ▼6 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
61 61 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
62 62 – Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:38
63 63 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 20″ 1:55
64 64 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 2:03
65 65 – Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 2:09
66 76 ▲10 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 2:13
67 70 ▲3 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:15
68 67 ▼1 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
69 68 ▼1 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
70 78 ▲8 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
71 66 ▼5 Turner Ben Netcompany INEOS ,,
72 71 ▼1 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
73 69 ▼4 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
74 73 ▼1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla ,,
75 79 ▲4 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
76 74 ▼2 Oliveira Nelson Movistar Team ,,
77 72 ▼5 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
78 81 ▲3 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
79 80 ▲1 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
80 85 ▲5 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
81 75 ▼6 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
82 77 ▼5 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
83 84 ▲1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
84 82 ▼2 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
85 83 ▼2 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
86 86 – Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
87 87 – Rutsch Jonas Lotto Intermarché 4:27
88 88 – Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
89 89 – Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
90 90 – Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
91 91 – Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 5:13
92 92 – Mihkels Madis EF Education – EasyPost 5:36
93 93 – Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
94 94 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG ,,
95 95 – Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,
96 97 ▲1 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
97 99 ▲2 Huens Axel Groupama – FDJ United ,,
98 98 – Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
99 103 ▲4 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
100 96 ▼4 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
101 100 ▼1 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
102 101 ▼1 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
103 102 ▼1 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
104 104 – García Cortina Iván Movistar Team 6:55
105 106 ▲1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 8″ 7:06
106 105 ▼1 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 7:10
107 108 ▲1 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 7:12
108 107 ▼1 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ ,,
109 113 ▲4 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 7:14
110 114 ▲4 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
111 109 ▼2 Stannard Robert Bahrain – Victorious ,,
112 112 – Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
113 110 ▼3 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
114 117 ▲3 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
115 116 ▲1 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
116 115 ▼1 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
117 111 ▼6 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
118 121 ▲3 Miholjević Fran Bahrain – Victorious ,,
119 118 ▼1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
120 123 ▲3 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
121 130 ▲9 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
122 137 ▲15 Ballerini Davide XDS Astana Team ,,
123 122 ▼1 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
124 119 ▼5 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
125 135 ▲10 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
126 132 ▲6 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
127 128 ▲1 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
128 120 ▼8 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
129 124 ▼5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
130 133 ▲3 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
131 127 ▼4 Livyns Arjen XDS Astana Team ,,
132 131 ▼1 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
133 129 ▼4 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
134 134 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
135 136 ▲1 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
136 126 ▼10 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 7:39
137 125 ▼12 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 7:55
138 139 ▲1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 9:11
139 141 ▲2 Penhoët Paul Groupama – FDJ United ,,
140 143 ▲3 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
141 140 ▼1 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
142 142 – Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
143 151 ▲8 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 9:23
144 146 ▲2 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:24
145 147 ▲2 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
146 148 ▲2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 9:27
147 149 ▲2 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
148 150 ▲2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
149 145 ▼4 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 9:36
150 138 ▼12 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 9:52
151 152 ▲1 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 11:43
152 153 ▲1 Malucelli Matteo XDS Astana Team ,,
153 157 ▲4 Blikra Erlend Uno-X Mobility ,,
154 156 ▲2 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
155 154 ▼1 Menten Milan Lotto Intermarché ,,
156 155 ▼1 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
157 158 ▲1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 13:56
158 161 ▲3 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
159 165 ▲6 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
160 160 – Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
161 166 ▲5 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
162 159 ▼3 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
163 169 ▲6 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
164 163 ▼1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
165 168 ▲3 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
166 164 ▼2 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
167 175 ▲8 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech ,,
168 174 ▲6 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
169 172 ▲3 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
170 171 ▲1 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
171 170 ▼1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 14:26
172 173 ▲1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
173 144 ▼29 de Jong Timo Team Picnic PostNL 15:13
174 176 ▲2 Battistella Samuele EF Education – EasyPost 17:26
175 178 ▲3 Stewart Jake NSN Cycling Team 17:40
176 179 ▲3 Smith Dion NSN Cycling Team ,,
177 167 ▼10 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 19:58