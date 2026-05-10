Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa: “Incredibile indossarla anche in Italia”

Guillermo Thomas Silva ha mantenuto la maglia rosa anche dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione che ha visto un percorso di 175 km con una partenza da Plovdiv ed un arrivo nella capitale Sofia. Il corridore in forza alla XDS Astana Team che ieri ha fatto sognare l’Uruguay non è stato tra i protagonisti nella prova odierna, risoltasi con un grande sprint di Paul Magnier (Soudal Quick-Step) che ha così beffato l’italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Una volta arrivato in zona mista, il sudamericano ha tracciato un bilancio di quanto successo, confidando di essersi (come giusto che sia) goduto la maglia da leader in una giornata che lui stesso ha etichettato come relativamente tranquilla:

“Una giornata bellissima in maglia rosa, mi è piaciuto molto indossarla – ha detto Silva – L’obiettivo era conservarla, ci siamo riusciti. Il fisico ha retto bene. All’inizio della corsa tutto è stato relativamente tranquillo. Poi c’è stata un po’ di tensione nella fuga fino al km Red Bull. La verità è che possiamo dire che sia stata una giornata facile. Penso che indossare la maglia rosa sia incredibile, e che lo sarà ancora di più quando entreremo in Italia“.

Ricordiamo che il Giro d’Italia riprenderà martedì 12 maggio con la quarta tappa, la prima nel Bel Paese. I corridori nello specifico affronteranno un percorso molto breve in Calabria, con 130 km da percorrere tra Catanzaro e Cosenza.