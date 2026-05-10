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Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier in ciclamino, Sevilla allunga nella scalatori
La terza tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla vittoria in volata del francese Paul Magnier, che ha battuto in rimonta Jonathan Milan e ha così rafforzato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Al comando della generale, invece, resta l’uruguayano Guillermo Thomas Silva, che si era impossessato della maglia rosa nella giornata di ieri.
Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma le vere montagne devono ancora arrivare e la graduatoria subirà degli scossoni quando la Corsa Rosa riprenderà la propria marcia nel Bel Paese. Guillermo Silva è anche il miglior giovane, ma la maglia bianca è sulle spalle di Jan Christen. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 1 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 10″ 13:10:05
2 2 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 0:04
3 3 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 0:06
5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 4″ ,,
6 6 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10
7 8 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
8 7 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
9 16 ▲7 Mas Enric Movistar Team ,,
10 9 ▼1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 105
2 3 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 64
3 2 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42
4 8 ▲4 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 32
5 6 ▲1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 28
6 4 ▼2 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 25
7 5 ▼2 Vernon Ethan NSN Cycling Team 25
8 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 25
9 9 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 24
10 12 ▲2 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 20
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 42
2 5 ▲3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12
3 2 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 9
4 3 ▼1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8
5 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 6
6 Scaroni Christian XDS Astana Team 4
7 4 ▼3 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4
8 6 ▼2 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2
9 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2
10 13 ▲3 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 13:10:05
2 2 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10
3 4 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
4 3 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
5 5 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
6 8 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
7 6 ▼1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
8 7 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,