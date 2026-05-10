Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier in ciclamino, Sevilla allunga nella scalatori

La terza tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla vittoria in volata del francese Paul Magnier, che ha battuto in rimonta Jonathan Milan e ha così rafforzato la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Al comando della generale, invece, resta l’uruguayano Guillermo Thomas Silva, che si era impossessato della maglia rosa nella giornata di ieri.

Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma le vere montagne devono ancora arrivare e la graduatoria subirà degli scossoni quando la Corsa Rosa riprenderà la propria marcia nel Bel Paese. Guillermo Silva è anche il miglior giovane, ma la maglia bianca è sulle spalle di Jan Christen. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 10″ 13:10:05

2 2 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 0:04

3 3 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,

4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 0:06

5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 4″ ,,

6 6 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10

7 8 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,

8 7 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,

9 16 ▲7 Mas Enric Movistar Team ,,

10 9 ▼1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 105

2 3 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 64

3 2 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

4 8 ▲4 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 32

5 6 ▲1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 28

6 4 ▼2 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 25

7 5 ▼2 Vernon Ethan NSN Cycling Team 25

8 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 25

9 9 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 24

10 12 ▲2 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 20

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 42

2 5 ▲3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12

3 2 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 9

4 3 ▼1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8

5 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 6

6 Scaroni Christian XDS Astana Team 4

7 4 ▼3 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4

8 6 ▼2 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2

9 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2

10 13 ▲3 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 13:10:05

2 2 – Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10

3 4 ▲1 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,

4 3 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,

5 5 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,

6 8 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,

7 6 ▼1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,

8 7 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,