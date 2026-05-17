Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Montepremi milionario: il più ricco dell’anno

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 e ha così completato la personale collezione di Masters 1000: per almeno una volta in carriera è riuscito ad alzare al cielo il trofeo in tutti i tornei di questo livello attualmente presenti nel calendario internazionale. Il numero 1 del mondo ha fatto festa sulla terra rossa di Roma, travolgendo il norvegese Casper Ruud con il perentorio punteggio di 6-4, 6-4 in un atto conclusivo nei fatti rivelatosi a senso unico, nonostante i tentativi dello scandinavo di impensierire il padrone di casa.

Il fuoriclasse altoatesino si è imposto per la prima volta al Foro Italico dopo il testa a testa perso dodici mesi fa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e ha scritto nuovi record, diventando il primo atleta a dettare legge nei primi cinque Masters 1000 della stagione e a infilare una striscia di sei sigilli di fila negli eventi subito al di sotto degli Slam. Il 24enne ha rafforzato ulteriormente la prima posizione nel ranking ATP e ora si lancia con grande ottimismo verso il Roland Garros, unico Slam che manca al suo glorioso palmares.

Si tratta di un riscontro notevole dal punto di vista sportivo e agonistico, ma come sempre è importante evidenziare anche il risvolto economico che comporta un sigillo di questo calibro. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Il montepremi previsto dagli organizzatori è pari a 1,007 milioni di euro, identico a quello meritato un paio di settimane fa a Madrid e leggermente superiore rispetto a quanto elargito a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Jannik Sinner ha guadagnato 6,68 milioni di dollari statunitensi in questa stagione e svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica stilata ufficialmente dall’ATP prendendo in considerazione soltanto gli emolumenti derivanti dai risultati sportivi (dunque non sponsor e altre fonti, private e non comunicate pubblicamente). Il nostro portacolori ha ampiamente distanziato Alcaraz, fermo a 4,36 milioni di dollari (è ai box a causa di un infortunio al polso, la sua borsa è fcondizionata dal trionfo agli Australian Open).

MONTEPREMI JANNIK SINNER ATP ROMA

1,007 milioni di euro.

MONTEPREMI JANNIK SINNER IN STAGIONE

6,68 milioni di dollari statunitensi (circa 5,74 milioni di euro).