Vela, beffa per Germani-Bertuzzi ai Mondiali. Azzurre appena fuori dalla top 10 nella penultima giornata

Nulla da fare per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. L’equipaggio azzurro ha mancato l’appuntamento con le Final Series valide per i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49erFx. Sfuma davvero di un soffio l’obiettivo delle nostre ragazze, le quali si sono dovute accontentare di una beffarda undicesima piazza.

Le portacolori hanno cominciato la giornata raccogliendo la tredicesima posizione, per poi chiudere al terzo posto la regata successiva e guadagnando la quindicesima casella nell’ultima, totalizzando 109.0 punti netti, una sola lunghezza meno delle britanniche Freya Black-Saskia Tidey, decime con il punteggio di 108.0. Quindicesime invece Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, le quali si sono accontentante di 116.0 togliendosi la soddisfazione di vincere il primo segmento disputato nella giornata odierna.

Ai piani alti prendono ancora di più il largo le iberiche Paula Barcelò-Maria Cantero che, con un 10-7-10, si sono attestate al primo posto con 66.00 con un margine consistente sulle padrone di casa Manon Peyre-Amèlie Riou, seconde con 86.00, score speculare a quello delle rappresentanti del Belgio Isaura Maenhaut-Anoul Geurts, terze.

Nella categoria 49er i migliori italiani sono stati Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, i quali hanno terminato la loro corsa fuori dalla top 20, precisamente al ventiduesimo posto posto con 121.0 punti netti. Al vertice invece si segnala il primo posto dei neozelandesi Seb Menzies-George Lee Rush, avanti con 57.0 conservando un vantaggio interessante sugli australiani Harry Price-Max Paul, secondi con 61.0 davanti ai tedeschi Jacob Meggendorfer-Andrea Spranger, terzi con 63.0.