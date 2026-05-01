Tennis
Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni, definite le restanti wild card
Si sono concluse le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia per quanto riguarda l’edizione 2026. Come noto, ieri erano state determinate le wild card per le qualificazioni in tema di tabellone femminile, e queste erano andate a Marta Lombardini, Noemi Basiletti, Beatrice Ricci e Federica Urgesi. Quest’oggi, invece, sono stati definiti gli inviti per le qualificazioni maschili (due) e per i tabelloni di doppio maschile (uno) e femminile (uno).
Capitolo singolare maschile: una delle due wild card va a Federico Bondioli, classe 2005 già vicino ai primi 300. Per lui percorso praticamente immacolato, in virtù dei successi per 6-4 6-0 su Gianluca Bellezza Quater, per 6-4 6-4 su Leonardo Primucci, per 6-3 6-2 su Alessandro Ingarao e per 6-3 6-3 sull’ex top 200 mondiale Riccardo Bonadio.
L’altra, invece, è di Juan Cruz Martin Manzano, classe 2004 che è attualmente numero 572 del mondo. Per lui vittorie su Noah Perfetti per 6-1 7-5, su Gabriele Noce per 6-1 6-4, su Gabriele Piraino per 6-3 4-6 6-2 e, infine, su Filippo Speziali per 6-3 6-3.
In doppio maschile, invece, il tabellone principale lo disputeranno Francesco Forti e Filippo Romano, già numeri 1 del relativo tabellone. Per loro 6-1 7-6(7) su Carlo Alberto Fossati e Filippo Speziali, 6-0 6-2 su Gregorio Bondolillo ed Edoardo Zanada, 6-3 6-4 su Antonio Caruso e Mattia Nannelli, infine 6-4 4-6 10-6 su Jacopo Bilardo e Giorgio Ricca.
Per quel che concerne il doppio femminile, infine, in main draw ci saranno Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Per loro questo il percorso: 6-0 6-2 a Elena e Francesca Covi, walkover nel secondo turno in cui dovevano affrontare Francesca Galli e Agnese Gentili, 6-0 7-5 su Carolina Gasparini e Greta Rizzetto, infine 6-0 6-0 su Chiara Fornasieri e Vittoria Modesti.