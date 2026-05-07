Calcio, definite le finaliste di Europa League e Conference League

Sono state definite le finaliste di Europa League e Conference League di calcio: l’ultimo atto della seconda competizione europea per squadre di club vedrà sfidarsi i tedeschi del Friburgo e gli inglesi dell’Aston Villa, mentre la finale del terzo torneo continentale opporrà gli inglesi del Crystal Palace agli spagnoli del Rayo Vallecano.

Nelle semifinali di ritorno di Europa League si concretizzano due rimonte: i tedeschi del Friburgo superano i lusitani del Braga per 3-1 e ribaltano l’1-2 maturato all’andata in Portogallo, e nella finale di mercoledì 20 maggio ad Istanbul, in Turchia, sfideranno gli inglesi dell’Aston Villa, che vince il derby col Nottingham Forest per 4-0 riscattando la sconfitta per 0-1 dei primi 90′.

In Conference League, invece, i match di ritorno consolidano i risultati maturati all’andata: gli inglesi del Crystal Palace battono ancora gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, sconfitti questa sera per 3-1 dopo aver già vinto nei primi 90′ per 2-1, e nella finale di mercoledì 27 maggio a Lipsia, in Germania, la resa dei conti sarà con gli spagnoli del Rayo Vallecano, che passano in casa dei francesi dello Strasburgo per 0-1, dopo aver già vinto in casa all’andata con il medesimo punteggio.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

Europa League

Risultati ritorno semifinali

Friburgo (Germania)-Braga (Portogallo) 3-1 (and. 1-2)

Aston Villa (Inghilterra)-Nottingham Forest (Inghilterra) 4-0 (and. 0-1)

Finale: mercoledì 20 maggio ad Istanbul (Turchia)

Conference League

Risultati ritorno semifinali

Crystal Palace (Inghilterra)-Shakhtar Donetsk (Ucraina) 3-1 (and. 2-1)

Strasburgo (Francia)-Rayo Vallecano (Spagna) 0-1 (and. 0-1)

Finale: mercoledì 27 maggio a Lipsia (Germania)