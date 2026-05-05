Calcio
Calcio, Carmine Nunziata guiderà l’Under 21 in amichevole con l’Albania a giugno
Scelto il sostituto di Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21 di calcio nel periodo in cui guiderà la Nazionale maggiore: per l’amichevole con l’Albania in calendario lunedì 8 giugno e prevista a Fontanafredda a guidare gli azzurrini sarà Carmine Nunziata.
Sarà la settima partita tra le selezioni Under 21 di Italia ed Albania: cinque vittorie degli azzurrini ed un pareggio (per 0-0 in amichevole nel 2016) nei sei precedenti. L’Under 21 torna a Fontanafredda dopo 40 anni: nel 1986 gli azzurrini chiusero sullo 0-0 con l’Austria.
Per Carmine Nunziata, attuale tecnico dell’Under 20, si tratterà di un ritorno sulla panchina dell’Under 21: il tecnico ha guidato gli azzurrini per 23 partite nel corso del biennio 2023-2025. A conclusione dell’impegno con la Nazionale maggiore, tornerà Silvio Baldini a guidare l’Under 21.