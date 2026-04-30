Calcio
Braga e Nottingham bene in Europa League, spicca il Crystal Palace in Conference
Giornata dedicata alle semifinali per quanto riguarda le altre Coppe Europee. Ieri e martedì la Champions League, oggi spazio ad Europa League e Conference League.
Nella seconda coppa per importanza spiccano i successi casalinghi del Braga, che batte per 2-1 il Friburgo (a segno il nostro Vincenzo Grifo), e del Nottingham che la spunta nel derby inglese per 1-0 sull’Aston Villa con la rete di Wood.
In Conference ancora Premier League, con il Crystal Palace che domina con lo Shakhtar, si impone per 3-1 e ipoteca il passaggio alla finale. Tensione altissima in Spagna tra Rayo Vallecano e Strasburgo: gli iberici la spuntano per 1-0.
EUROPA LEAGUE
Semifinali andata
Nottingham Forest – Aston Villa 1-0
71′ rigore Wood (N)
Sporting Braga – Friburgo 2-1
8′ Tiknaz (B), 16′ Grifo (F), 90’+2 Dorgeles (B)
CONFERENCE LEAGUE
Semifinali andata
Shakhtar-Crystal Palace 1-3
1′ Sarr (C); 47′ Ocheretko (S); 58′ Kamada (C); 84′ Larsen (C)
Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0
54′ Alemao (R)