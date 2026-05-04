Calcio femminile, le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A. Giugliano mattatrice, bene Visentin

Va in archivio anche la ventesima giornata nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Siamo reduci da un turno molto importante, in cui la Roma ha matematicamente messo le mani sul terzo scudetto della sua storia, grazie alla vittoria contro il Parma per 2-0. Ma quali sono state le migliori giocatrici italiane a distinguersi? Scopriamolo servendoci anche delle statistiche offerte da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA VENTESIMA GIORNATA DI SERIE A

NOEMI VISENTIN (LAZIO) – La biancocelesti non ha solo realizzato una delle tre reti contro il Parma, ma si è rivelata anche la giocatrice più proficua nel vincere più duelli (ben sei) e completare più dribbling (tre), toccando per cinque volte la sfera in area avversaria.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – C’è il suo zampino marcatissimo nel successo delle giallorosse che ha regalato aritmeticamente il terzo scudetto della storia. La pedina fondamentale della Nazionale azzurra ha aperto le marcature con un rigore chirurgico, per poi siglare il raddoppio sfruttando al meglio l’assist di Viens per la dodicesima rete stagionale. Semplicemente ovunque.

GIADA GREGGI (ROMA) – Ennesima performance d’alto profilo per la centrocampista, come sempre attenta, generosa e, soprattutto, sicura.

ALICE CORELLI (ROMA) – L’arte di saper sfruttare le poche occasioni a propria disposizione. Citofonare Alice Corelli, bravissima a guadagnarsi il penalty che indirizzerà in modo inequivocabile la partita.