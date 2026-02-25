Calendario Champions League calcio 2026 oggi: orari partite 25 febbraio, dove vederle in tv e streaming

Dopo le partite andate in scena ieri, che hanno consegnato la qualificazione a 4 squadre per gli ottavi di finale, la Champions League 2025-2026 è pronta ad andare a completare la griglia delle squadre ufficialmente qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

In questo mercoledì 25 febbraio, saranno 4 le partite in agenda: si comincia alle 18.45 con i riflettori puntati su Bergamo, dove l’Atalanta cercherà di ribaltare il 2-0 patito all’andata in Germania in casa del Borussia Dortmund, per poi proseguire alle 21.00 con 3 gare, fra cui quella di Torino, nella quale la Juventus sarà attesa a una “Mission Impossible”: provare a rientrare in gara dopo il 5-2 subito la scorsa settimana a Istanbul contro i turchi del Galatasaray.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 4 partite valevoli per il ritorno dei playoff di Champions League di questo martedì 25 febbraio.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 25 FEBBRAIO

Mercoledì 25 febbraio

18.45 Atalanta-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Juventus-Galatasaray – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Real Madrid-Benfica – Diretta in chiaro su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 PSG-Monaco – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go