Calcio a 5, slittano playoff e playout in Serie A. Ricorso della Procura federale

Con un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che l’avvio dei playoff scudetto e dei playout salvezza per la stagione 2025-2026 del massimo campionato italiano di futsal è stato posticipato.

Lo start della post season, previsto inizialmente per sabato 16 maggio, viene al momento rinviato alla settimana successiva, con la seguente calendarizzazione:

PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

23/05/2026 1^ gara

28/05/2026 2^ gara

30/05/2026 eventuale 3^ gara

SEMIFINALI

06-07/06/2026 1^ gara

11-12/06/2026 2^ gara

13-14/06/2026 eventuale 3^ gara

FINALI

20/06/2026 1^ gara

25/06/2026 2^ gara

27/06/2026 eventuale 3^ gara

PLAYOUT

23.05.2026 andata

30.05.2026 ritorno

Al momento, il quadro dei playoff e dei playout, in termini di squadre coinvolte è il seguente:

SERIE A KINTO – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) SANDRO ABATE-COVEI META CATANIA BRICOCITY

2) FELDI EBOLI-ROMA 1927

3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL

4) ECOCITY GENZANO-L84 TORINO

SEMIFINALI

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE

VINCENTE X-VINCENTE Y

SERIE A KINTO – PLAYOUT

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