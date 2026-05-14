Calcio a 5
Calcio a 5, slittano playoff e playout in Serie A. Ricorso della Procura federale
Con un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che l’avvio dei playoff scudetto e dei playout salvezza per la stagione 2025-2026 del massimo campionato italiano di futsal è stato posticipato.
Lo start della post season, previsto inizialmente per sabato 16 maggio, viene al momento rinviato alla settimana successiva, con la seguente calendarizzazione:
PLAYOFF
QUARTI DI FINALE
23/05/2026 1^ gara
28/05/2026 2^ gara
30/05/2026 eventuale 3^ gara
SEMIFINALI
06-07/06/2026 1^ gara
11-12/06/2026 2^ gara
13-14/06/2026 eventuale 3^ gara
FINALI
20/06/2026 1^ gara
25/06/2026 2^ gara
27/06/2026 eventuale 3^ gara
PLAYOUT
23.05.2026 andata
30.05.2026 ritorno
Al momento, il quadro dei playoff e dei playout, in termini di squadre coinvolte è il seguente:
SERIE A KINTO – PLAYOFF SCUDETTO
QUARTI DI FINALE
1) SANDRO ABATE-COVEI META CATANIA BRICOCITY
2) FELDI EBOLI-ROMA 1927
3) SPORTING SALA CONSILINA-NAPOLI FUTSAL
4) ECOCITY GENZANO-L84 TORINO
SEMIFINALI
X) VINCENTE 1-VINCENTE 2
Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4
FINALE
VINCENTE X-VINCENTE Y
SERIE A KINTO – PLAYOUT
FORTITUDO POMEZIA-ACTIVE NETWORK